Российский форум малого и среднего предпринимательства: о новшествах для малого бизнеса в России расскажут на площадке ПМЭФ-2024

IX Российский форум малого и среднего предпринимательства пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума 5 июня. В мероприятии примут участие представители федеральной и региональной власти, банковского сектора, институтов развития, бизнес-объединений и предприниматели со всех регионов страны и из дружественных государств. Центральная тема Форума – эффективность работы и качественный рост сектора МСП.

На сессиях, дебатах, мастер-классах и практикумах участники обсудят приоритеты развития малого и среднего бизнеса, в том числе как компаниям успешно использовать накопленный опыт и переходить из микро- в малый бизнес, из малого – в средний и в МСП+. Организаторами Форума МСП выступают Фонд Росконгресс и «ОПОРА РОССИИ».

«Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в структурных изменениях экономики нашей страны. Правительство предпринимает масштабные усилия вместе с деловыми объединениями для того, чтобы усовершенствовать предпринимательский климат, и создает условия для реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который утвержден в 2020 году во исполнение Указа Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Как отмечает общественная организация «ОПОРА РОССИИ», в стране появился средний класс, пользующийся уважением и доверием в обществе, – это предприниматели и их сотрудники, а также самозанятые. На площадке ПМЭФ в рамках Форума МСП мы поднимем текущие вопросы предпринимательства и обсудим механизмы международного взаимодействия предпринимательского сообщества для его развития», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Тему качественного роста МСП раскроют четыре блока программы мероприятия: внешнеэкономическая деятельность, выход на новый уровень, стратегии продвижения бизнеса и отраслевое развитие. Объединит их центральное событие Форума – пленарная сессия «ПРОдвижение качественного роста: стратегии и инструменты для МСП». Здесь также подведут итоги деловой программы мероприятия. Всего на Форуме запланировано более 20 тематических сессий.

Мероприятия блока «ПРО: РОСТ» будут посвящены обсуждению партнерства бизнеса и государства для качественного развития бизнеса, а также ответа на ключевой вызов для МСП – кадровый голод и удержание квалифицированных специалистов. На финансовых дебатах эксперты поделятся видением привлечения кредитов и капитала. На выступлениях в формате TED участники представят свой взгляд на то, что необходимо малому бизнесу для роста.

В тематическом блоке «ПРО: ОТРАСЛИ» эксперты вместе с предпринимателями обсудят одно из приоритетных направлений – отраслевое развитие малого и среднего бизнеса. Этот вопрос среди прочих поднимут на сессии «Профессия – предприниматель: экономический эффект для страны». Также на питч-сессиях и воркшопах расскажут, как предприятия сегодня продвигают свои бренды и какие механизмы МСП может использовать для развития собственных производств, чтобы добиться технологического суверенитета.

Мастер-классы и практикумы блока «ПРО: ДВИЖЕНИЕ» направлены на развитие профессиональных компетенций и навыков предпринимателей. Эксперты научат, как использовать в работе бизнеса искусственный интеллект, привлекать инвесторов, а также расскажут о современных подходах к повышению производительности труда.

В блоке «ПРО: ВЭД» обсудят потенциал российского малого бизнеса при выходе на экспорт и какие инструменты необходимы предпринимателям в ближайшей перспективе, чтобы развивать международную кооперацию с партнерами. Сессии будут посвящены взаимодействию МСП России и Китая, стран арабского мира. Также эксперты поднимут вопрос, что придет на смену ВТО, МВФ и доллару.

Кроме того, на Форуме обсудят возможности для развития и кооперации российского и зарубежного малого и среднего бизнеса. В рамках Дня международной кооперации МСП участники мероприятия смогут познакомиться с потенциальными партнерами и единомышленниками и обменяться накопленным опытом.

«Традиционно Петербургский международный экономической форум начинает свою работу с обсуждения повестки малого и среднего бизнеса – основы российской экономики. В этом году деловая программа Форума МСП затронет весь спектр тем, которые направлены на качественный рост, необходимые инструменты и меры поддержки, которые помогут простимулировать бизнес к развитию своих предприятий и коллективов, повышению производительности труда, международному партнерству и в целом развитию экономики нашей страны. Мы ожидаем более тысячи участников со всех регионов России на площадках Форума МСП. Убежден, что по итогам мероприятия все участники и гости Форума получат полезный опыт и новые деловые связи, которые смогут интегрировать в свою работу», – отметил президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.

Регистрация представителей СМИ продлится до 1 мая на официальном сайте ПМЭФ.

27-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года.