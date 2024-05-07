Территория инноваций Фонда Росконгресс станет самой масштабной за всю историю ПМЭФ

В 2024 году Территория инноваций – флагманский проект Фонда Росконгресс в сфере технологий, науки и венчурных инвестиций – откроется на Петербургском международном экономическом форуме в новом масштабе. С 5 по 8 июня на площади свыше 1000 кв. м пройдут дискуссии о будущем технологий, выставка передовых разработок от лидеров отрасли и питч-сессии молодых команд. Также впервые в истории ПМЭФ при поддержке Минцифры России состоятся международные киберучения Standoff, организованные Positive Technologies, в рамках которых специалисты по информационной безопасности проверят защищенность компаний из разных отраслей экономики на примере виртуального государства.

Необычным будет и сам формат площадки, которая превратится в настоящую серверную. Центральным элементом станет световая инсталляция в виде серверного блока.

Пользователи смогут взаимодействовать с ней с помощью сенсоров и датчиков движения и в режиме реального времени менять направления искрящихся потоков данных.

Многие сессии в рамках деловой программы Территории инноваций будут посвящены развитию инновационных отраслей до 2030 года – именно этот срок был обозначен Президентом России Владимиром Путиным для реализации нового национального проекта «Экономика данных». Руководители ведущих ИТ-компаний обсудят потенциал роста технологических экосистем, возможности привлечения инвесторов, кадров и партнеров в условиях высоких процентных ставок и скорости изменений в отрасли. Свой взгляд на развитие ИТ-индустрии предложат и главы субъектов Российской Федерации в рамках сессии Клуба губернаторов «Технологическое лидерство: как регионы становятся соавторами инновационной России будущего».

Не останутся без внимания и наиболее проблемные вопросы, с которыми сталкиваются молодые команды. Более того, в ходе специальной питч-сессии авторы лучших проектов, вошедших в топ-100 форума «Сильные идеи для нового времени» по направлению «Технологическое развитие», презентуют свои инициативы экспертному жюри из представителей крупнейших компаний и венчурных фондов.

Программа Территории инноваций будет также включать ряд отраслевых дискуссий, среди которых беспилотные технологии, искусственный интеллект, решение задач для промышленных предприятий и цифровая безопасность.

Уже традиционной для Территории инноваций станет тема космоса. В прошлом году одним из участников площадки был режиссер Клим Шипенко, снявший «Вызов» – первый художественный фильм за пределами Земли. В этом году организаторы пошли дальше. Фонд Росконгресс и Территория инноваций совместно с госкорпорацией «Роскосмос» являются партнерами торжественных мероприятий, приуроченных к 245-летию основания Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК). Так, еще в марте с космодрома Байконур состоялась отправка на МКС «капсулы времени», подготовленной студентами вуза. На ПМЭФ-2024 экспертами Территории инноваций выступят летчики-космонавты и ученые, которые расскажут о проводимых исследованиях с использованием данных дистанционного зондирования Земли из космоса, перспективных технологиях и разработках для обеспечения технологического суверенитета России.

«Технологии играют все большую роль в нашей жизни. Их уровень во многом определяет экономический потенциал, качество жизни и общее развитие стран в современном мире. Поэтому совершенно естественно, что Территория инноваций является одним из наиболее динамичных направлений в экосистеме Фонда Росконгресс, прибавляя от форума к форуму. Уверен, предстоящий ПМЭФ станет новой вехой для проекта и подарит нам много интересных новостей», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Подробнее ознакомиться с программой Территории инноваций можно на официальном сайте Форума.

Партнеры Территории инноваций на ПМЭФ-2024: Positive Technologies (АО «Позитив Текнолоджиз»), ООО «ПК Аквариус», IVA Technologies (АО «ИВА»), ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн), транспортно-логистическая группа «Трансойл», BitRiver (ООО «УК «Битривер»), Фонд «Сколково» и The Konstantin Chaykin Manufacture.