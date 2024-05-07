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ПМЭФ-2024: на крауд-платформе идея.росконгресс.рф предложено на 65% больше тем, чем в прошлом году

На крауд-платформе идея.росконгресс.рф завершился сбор предложений по темам для ПМЭФ-2024. С 8 апреля было подано 2087 тем – на 65% больше, чем в прошлом году.

Авторами стали 1047 пользователей крауд-платформы. За весь период сбора участники оставили 2689 комментариев.

Темы распределились по категориям следующим образом:

«Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» – 498 тем, 24% от общего количества;

«Другое» – 343 темы, 16%;

«Комфортная и безопасная среда для жизни» – 331 тема 16%;

«Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» – 323 темы, 15%;

«Цифровая трансформация» – 315 тем, 15%;

«Возможности для самореализации и развития талантов» – 277 тем, 13%.

Самыми популярными сквозными микротемами за весь период приема стали:

поддержка семей и многодетности, стимуляция рождаемости;

профилактика заболеваний и пропаганда ЗОЖ;

здравоохранение;

ЖКХ и благоустройство;

государственное и муниципальное управление.

Экспертами Фонда Росконгресс был отмечен энтузиазм, с которым люди откликнулись на приглашение принять участие в формировании повестки ПМЭФ. Сбор идей в очередной раз доказал, насколько патриотичным и неравнодушным является российское общество, готовое предлагать свежие идеи для развития страны, а диалог между активными гражданами и государством с каждым годом укрепляется. Кроме того, сбор предложений продемонстрировал желание участников к объединению в команды, где каждый готов обмениваться контактами, делиться знаниями и опытом.

Многие авторы неоднократно участвовали в сборе тем для ПМЭФ и в этом году вновь пришли на площадку со своими предложениями. Таким образом можно смело утверждать, что проект уже сформировал постоянно действующую команду активистов. Платформа интересна людям, ей доверяют.

Напоминаем, что по итогам сбора 25 авторов наиболее востребованных предложений получат приглашение на Форум.

27-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года.

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