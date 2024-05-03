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Экономический эффект «Востсибнефтегаза» от внедрения передовых технологических решений в 2023 году превысил 800 млн рублей

«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», которая входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти», в результате внедрения 15 инновационных решений получила экономический эффект более 800 млн рублей в 2023 году.

Системная работа по повышению производственной эффективности – один из ключевых элементов Стратегии «Роснефть-2030». Компания проводит планомерную работу по сокращению эксплуатационных затрат своих производственных объектов, в том числе за счет реализации передовых технологических решений.

Один из наиболее эффективных проектов 2023 года – строительство скважин с предварительным прогнозированием зон разломов при помощи сейсмогеологического анализа. За 3 года с использованием метода прогнозирования пробурено 95 скважин.

Для проведения реконструкции нефтяной скважины методом бурения бокового ствола была предложена новая технология – вырезка технологического окна в установленной эксплуатационной колонне. Решение позволяет добывать углеводороды из ранее не задействованных участков продуктивного пласта без необходимости бурения новой скважины. Сокращение времени выполнения буровых работ за время реализации проекта принесло компании экономический эффект в размере 150 млн рублей.

За последние пять лет специалисты «Востсибнефтегаза» внедрили около 50 проектов по оптимизации бизнес-процессов, снижению стоимости производственных затрат, развитию энергосберегающих технологий и ряд других. В денежном выражении эффект от реализованных мероприятий за пятилетие составил 2,7 млрд рублей.

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