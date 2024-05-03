В рамках ПМЭФ-2024 будет работать пространство «Здоровое общество»

В рамках ПМЭФ-2024 состоятся мероприятия экосистемы «Здоровое общество», посвященные вопросам охраны здоровья, будет представлено тематическое выставочное пространство «Здоровое общество», на котором ключевые игроки сферы здравоохранения презентуют прорывные технологические проекты и инновационные разработки.

Серия экспертных дискуссий по здравоохранению включена в основную деловую программу Петербургского международного экономического форума.

В рамках презентационной зоны пространства состоятся выступления ведущих государственных и научных деятелей, представителей фармацевтической и медицинской индустрий по актуальным темам здравоохранения.

«Традиционно площадка «Здоровое общество» на ПМЭФ является местом презентации наиболее значимых достижений в области здравоохранения. Экспертные дискуссии охватывают широкий круг вопросов здравоохранения, развития медицины и науки, доступности медицинской помощи, цифровизации отрасли, кадрового обеспечения. Деловая программа составлена при экспертной поддержке ведущих профильных институтов, что определяет качество проработки и актуальность заявленных тем.

Эксперты обсудят наиболее актуальные вопросы импортозамещения медицинской и фармацевтической продукции, передовые технологии для активного долголетия, новые возможности для медицинского и лечебно-оздоровительного туризма в России, корпоративные и социальные инициативы российских компаний, инвестиционные возможности для развития биомедицинских технологий, нейротехнологии, а также цифровые экосистемы здоровья, внедрение искусственного интеллекта и создание новых инновационных продуктов и развитие технологий в здравоохранении на пространстве БРИКС», – отметила первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению Фонда Росконгресс Анастасия Столкова.

Экспертные дискуссии организованы при поддержке ФМБА России, ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России», Института лидерства и управления здравоохранением Сеченовского университета и других организаций.

«Темы пространства «Здоровое общество» на ПМЭФ отражают актуальную повестку здравоохранения: подготовка кадров, цифровизация и искусственный интеллект, телемедицина и инновационные технологии, профилактика заболеваний. Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения традиционно оказывает экспертную поддержку мероприятию, мы принимаем активное участие в подготовке ряда сессий деловой программы», – подчеркнула директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Ольга Кобякова.

Проект «Здоровое общество» – это профильная платформа для сотрудничества представителей органов власти и экспертных сообществ с целью обмена передовым инновационным опытом, обсуждения целевых ориентиров, глобальных трендов и перспектив развития системы здравоохранения и выработки практических предложений, направленных на построение здорового общества.

27-ой Петербургский международный экономический форум состоится с 5 по 8 июня 2024 года, КВЦ «Экспофорум».