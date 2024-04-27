В МИД РФ для послов иностранных государств состоялась презентация ПМЭФ-2024

В МИД Российской Федерации состоялась презентация ПМЭФ-2024 для послов иностранных государств. Участие в брифинге приняли более 50 аккредитованных в России глав дипломатических миссий иностранных государств.

«По сложившейся доброй традиции мы собрались, чтобы подробно рассказать о предстоящем флагманском мероприятии нашей экономической и международной жизни – Петербургском международном экономическом форуме. Форум – это одно из самых значимых событий года в нашей экономической жизни, и Северная столица примет его уже в 27 раз. На берегах Невы, в период прекрасных белых ночей – это традиционно создает очень благоприятную и дружескую атмосферу для плодотворной дискуссии», – отметил директор Департамента экономического сотрудничества МИД Российской Федерации Дмитрий Биричевский.

В ходе презентации участники брифинга рассказали, что для иностранных участников, не пользующихся безвизовым режимом с Российской Федерацией, работает ускоренный формат получения визы. Для этого представителям делегации необходимо обратиться в российское консульское учреждение за рубежом с приглашением от Оргкомитета ПМЭФ.

«На ПМЭФ рождаются новые смыслы, обсуждаются стратегии – деловые, экономико-политические, экологические. Как мы знаем, экология занимает одно из важнейших мест в умах политиков и бизнесменов, потому что планета у нас одна и ее необходимо беречь. Форум занимает, несомненно, и одно из важнейших мест в календаре Фонда Росконгресс - социально ориентированного нефинансового института развития, который ориентирован на проведение большого количества мероприятий в основном с экономической и политической повесткой, но все наши мероприятия сопровождают и спортивные, культурные события, которые помогают установить более доверительные, крепкие отношения между участниками», – рассказал председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Приглашение можно скачать в Едином личном кабинете. Подробная информация об оформлении приглашения для въезжающих из иностранных государств опубликована на официальном сайте форума forumspb.com.

«Из года в год ключевая миссия aорума – быть практическим инструментом для бизнеса, позволяющим выявлять и преодолевать барьеры, находить новые направления развития. ПМЭФ, в первую очередь, площадка для диалога и мы очень горды тем, что в форуме принимают участие не только те представители бизнеса, которые хотят вести свои дела в России, но и предприниматели с разных континентов для общения между собой у нас в России, потому что мы на ПМЭФ каждый год совершенствуем инфраструктуру, она удобна для проведения переговоров и заключения соглашений», – подчеркнул заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков.

Регистрация представителей СМИ продлится до 1 мая на официальном сайте ПМЭФ.

27-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года.