Концерты Дениса Мацуева и джазовые вечера состоятся в рамках фестиваля «Владивостокские сезоны» на ВЭФ-2024

Концерты Российского национального молодежного симфонического оркестра и пианиста-виртуоза, народного артиста России Дениса Мацуева пройдут на фестивале культуры «Владивостокские сезоны» в рамках Восточного экономического форума – 2024. Организатор ВЭФ-2024 – Фонд Росконгресс.

«Фестиваль «Владивостокские сезоны» зарекомендовал себя в качестве одной из главных культурных площадок не только Владивостока, но и всего Дальнего Востока. Под этим брендом проходят выступления ведущих российских и иностранных деятелей культуры. Уверена, эти концерты станут ярким украшением культурной программы Восточного экономического форума и дадут возможность жителям и гостям Владивостока насладиться музыкой мирового уровня», – отметила руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова.

Концерты Дениса Мацуева и оркестра состоятся 5 и 6 сентября на Приморской сцене Мариинского театра и площади Борцов Революции во Владивостоке. Также в программу фестиваля «Владивостокские сезоны» включены джазовые вечера, которые пройдут ежедневно с 3 по 6 сентября в Нагорном парке Владивостока.

Фестиваль «Владивостокские сезоны» традиционно объединяет культурные мероприятия, в том числе выставки, презентации, концерты классической и современной музыки для участников ВЭФ и жителей Приморья.

IX Восточный экономический форум состоится 3–6 сентября 2024 года во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Деловую повестку Форума дополнит насыщенная культурная и спортивная программа. Традиционно будет организована выставка «Улица Дальнего Востока», где посетители смогут ознакомиться с культурным, экономическим и инновационным потенциалом региона.