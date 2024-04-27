Санкт-Петербург активно готовится к проведению ПМЭФ – деловую программу города утвердят до 20 мая

27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году пройдет с 5 по 8 июня. Город совместно с профильными федеральными службами ведет подготовку к нему в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным губернатором Александром Бегловым.

«Петербургский международный экономический форум – один из ярких брендов нашего города, известный во всем мире. Вопреки всем внешним ограничениям его популярность с каждым годом только возрастает. В работе ПМЭФ-2023 приняли участие 17 тысяч человек из 130 стран мира. Убежден, что и в этом году география участников будет не менее обширной, а Петербург продемонстрирует традиционно высокий уровень гостеприимства», – подчеркнул глава города Александр Беглов.

В Северной столице ведется благоустройство территорий, прилегающих к основным площадкам проведения мероприятий и магистралям движения участников ПМЭФ. В Московском и Пушкинском районах к форуму высадят более 250 тысяч однолетних цветочных растений, 5 тысяч кустарников, порядка 70 деревьев, установят свыше 1,5 тысяч подвесных цветочных композиций.

Ведется подготовка городской инфраструктуры, прорабатываются маршруты следования участников до мест проведения ключевых мероприятий. Текущий плановый ремонт автодорог, пролегающих по маршруту следования участников ПМЭФ, будет завершен до конца мая. Совместно с Роспотребнадзором решаются вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия участников и гостей форума.

Программа культурных и спортивных событий в настоящее время проходит согласование Оргкомитета ПМЭФ. По традиции предусмотрены мероприятия не только для участников форума, но для жителей и гостей города. На Дворцовой площади в рамках проекта «Петербургские сезоны» состоится концерт с участием популярных артистов российской эстрады. Во второй раз в период проведения ПМЭФ пройдет международная многодневная велогонка «Золото Ладоги».

Экспозиционно-деловая зона Санкт-Петербурга на ПМЭФ, как и в предыдущие годы, составит 1,7 тыс. кв. метров. Деловая программа города активно формируется и будет утверждена до 20 мая.

На этой неделе Фонд Росконгресс презентовал архитектуру деловой программы ПМЭФ-2024. Главная тема Форума – «Основа многополярности – формирование новых центров роста» раскрывается в 4 тематических блоках федеральной программы, в которую в этом году вошли 2 мероприятия от Петербурга.

Как сообщил Александр Беглов, панельная дискуссия «ВСЕ В ПАРК! Стратегии и практики успеха креативных устойчивых городов» состоится в рамках трека «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие - приоритеты государства».

«Обсудим вопросы управления городскими пространствами, привлечения инвестиций, создания условий для устойчивого экономического роста и улучшения жизни в городах», - добавил он.

Другое петербургское мероприятие, которое вошло в федеральную программу – деловая сессия «Международное продвижение. Разработка новых туристских предложений и продуктов» – состоится в рамках тематического блока «Российская экономика: цели и задачи нового цикла».

На предыдущем ПМЭФ 2023 года Санкт-Петербург заключил 62 соглашения на общую сумму 661 млрд рублей. «Рассчитываем на новые крупные контракты и в этом году», – подчеркнул губернатор.