Опубликована программа Спортивных игр ПМЭФ-2024

Спортивные игры ПМЭФ-2024 объединят мероприятия по 18 видам спорта.

«Спортивная повестка ПМЭФ-2024 будет полностью соответствовать главной теме Форума «Основа многополярности – формирование новых центров роста». Масштабное продвижение Всемирных игр дружбы и других крупных проектов станет темой спортивных сессий и программы Спортивных игр ПМЭФ, сформированных Фондом Росконгресс при взаимодействии с Министерством спорта Российской Федерации и всероссийскими спортивными федерациями. ПМЭФ вновь станет площадкой для укрепления национальной системы спорта и международного спортивного сотрудничества», – заявил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Традиционный забег по центру Санкт-Петербурга в рамках Петербургского международного экономического форума пройдет утром 6 июня под девизом «Навстречу Играм дружбы». На старт выйдут участники Форума и жители города.

В программу Игр интегрированы мероприятия с участием ведущих спортсменов. Вторая международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» пройдет с 1 по 8 июня. Велосипедисты проедут более 1000 км по дорогам Ленинградской области и Республики Карелии, а заключительный этап пройдет в Санкт-Петербурге.

С 30 мая по 2 июня лидеры сборной России по парусному спорту выйдут на старт регаты имени председателя президиума, первого вице-президента Всероссийской федерации парусного спорта Игоря Ченцова. В соревнованиях примут участие первый номер национальной команды в олимпийском классе 49-er FX, многократная чемпионка России, победитель Спартакиады Виктория Ликсанова, участник четырех Олимпиад 61-летний Дмитрий Березкин, участник трех Олимпиад Андрей Кирилюк и другие яхтсмены сборной. Участники Форума также смогут посетить турниры по боксу и дзюдо.

Масштабная программа подготовлена для участников Форума. Одним из самых ожидаемых событий станет второй турнир по хоккею «Лига Ставок. Кубок Росконгресса», в котором на лед выйдут звезды спорта, а также лидеры политики и бизнеса. Участники Форума также сыграют в традиционных матчах и турнирах по футболу, баскетболу, шахматам, теннису, настольному теннису, сквошу, паделу и гольфу.

Конноспортивные традиции Форума продолжит Кубок ПМЭФ по конкуру, который пройдет в рамках выставки «Иппосфера».



Заключительный день работы Форума начнется с заплыва на сапбордах. Участники Форума устроят необычную коллаборацию бизнеса, спорта и гастрономии. Также 8 июня пройдет зрелищное мотошоу, в котором экстремальные трюки покажут стантрайдеры.

Оператором спортивно-зрелищной программы ПМЭФ является «РК-Спорт» – спортивная платформа Фонда Росконгресс.

27-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года.