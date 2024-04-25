Опубликована архитектура деловой программы Кавказского инвестиционного форума

На официальном сайте Кавказского инвестиционного форума опубликована архитектура деловой программы. Главная тема КИФ-2024 – «Большой Кавказ – от моря до моря». Форум состоится в столице Чеченской Республики – городе Грозном.

Деловая программа КИФ-2024 включает в себя более 60 мероприятий. Внимание в деловой программе будет уделено вопросам развития предпринимательства и агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, промышленности, энергетики, банковского сектора, международного сотрудничества, здравоохранения, гуманитарной повестки и другим. Центральным событием форума станет пленарное заседание.

«Кавказский инвестиционный форум расширил тематику деловой программы по сравнению с прошлым годом, и в этот раз она охватит широкий спектр вопросов развития Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов. Повестка форума будет привлекательна для предпринимателей и инвесторов, среди которых все больше тех, кто в полной мере осознает высочайший потенциал региона. Выставочная программа отразит все многообразие Северного Кавказа, его культуру и традиции», – отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.

Отдельное внимание в рамках деловой программы Кавказского инвестиционного форума будет уделено медиапространству и креативным индустриям, а также вопросам развития в регионах Северного Кавказа внутреннего туризма. Кроме того, на площадке форума запланировано проведение заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Стратегическая сессия также будет посвящена реализации Стратегии социально-экономического развития СКФО на период до 2030 года и ее плана мероприятий.

«Инвестиции в основной капитал в Северо-Кавказском федеральном округе за январь – декабрь 2023 года составили более 1 млрд рублей, согласно данным Федеральной службы государственной статистики. По данным Национального рейтинга по привлечению инвестиций в 2023 году, Чеченская Республика вошла в топ-10 субъектов Российской Федерации. Мы видим, что этот регион привлекает все большее внимание, становится одним из туристических центров России. Столица Чечни – город Грозный – стал не только местом притяжения гостей и жителей всего региона, но и воплощением его деловых успехов. Одна из задач Кавказского инвестиционного форума – сделать Северный Кавказ одним из деловых центров России, создать здесь регулярную площадку для диалога представителей власти и бизнес-сообщества. Убежден, что КИФ-2024 полностью отвечает этой задаче. Форум соберет в одном месте ведущих экспертов разных отраслей, лидеров мнений, предпринимателей, а также делегаций зарубежных стран. Свой интерес в участии в форуме уже проявили представители ОАЭ, Катара, Омана, Казахстана, Узбекистана и многих других», – подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета КИФ-2024 Антон Кобяков.

Помимо мероприятий основной деловой программы, на площадке форума впервые состоится торжественная церемония вручения инвестиционной премии «Вершина» за вклад в рост экономики и развитие инвестиционного потенциала регионов России. Также состоится серия лекций и мастер-классов.

«Отрадно, что в этом году Чеченская Республика на время форума станет центром Северного Кавказа страны. Для Чечни почетно провести Кавказский инвестиционный форум, который станет знаковым событием, площадкой для переговоров и заключения деловых контрактов с целью развития инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства. Форум сможет продемонстрировать гостям свои проекты и познакомить с традициями региона. Убежден, что мероприятие будет проведено на самом высоком уровне по всем стандартам крупных международных событий», – отметил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Первую Кавказскую инвестиционную выставку, которая состоялась в мае 2023 года в Минеральных Водах, посетили более трех тысяч человек из 15 стран. В рамках деловой программы состоялось свыше 30 мероприятий. На площадке было подписано порядка 50 соглашений на сумму более 150 миллиардов рублей.

Организатор Кавказского инвестиционного форума – Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

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