Завершен прием заявок на премию «Глобальная энергия» 2024 года

Прием заявок на премию «Глобальная энергия» завершился 19 апреля 2024 года. В общей сложности было подано свыше 50 номинационных представлений из всех регионов мира – Европы, Азии, Африки, Океании и обеих Америк. Имена лауреатов Премии будут объявлены на специальной церемонии в Уфе. Награждение состоится в Москве в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя», который пройдет с 26 по 28 сентября.

В номинации «Традиционная энергетика» самыми популярными темами стали разведка, добыча и транспортировка ископаемого топлива и производство электроэнергии на атомных и теплоэлектростанциях. В категории «Нетрадиционная энергетика» наибольшее количество номинационных представлений были посвящены исследованиям в сфере ВИЭ и водородной энергетики, а в номинации «Новые способы применения энергии» – разработкам в области материаловедения, а также в сфере эффективного использования и хранения энергии.

«Завершившийся сбор заявок на премию «Глобальная энергия» продемонстрировал сохранение высокого интереса ко всем трем номинациям. И это неудивительно, ведь рост спроса на «чистые» источники энергии создает стимулы для повышения эффективности использования ископаемого топлива и внедрения новых способов производства тепла и электричества. Тем самым Премия во многом отражает тренды в современной энергетике, что подчеркивает связь между фундаментальной наукой и реальным миром», – заявил нобелевский лауреат, председатель Международного комитета премии «Глобальная энергия» Рае Квон Чунг.

Поданные номинационные представления, соответствующие Положению о премии, будут переданы независимым экспертам, которые ранжируют их по фиксированному набору критериев, в том числе научной новизне и практической ценности. Пятнадцать лучших заявок – по пять в каждой категории – войдут в шорт-лист, из которого Международный комитет Премии выберет победителей.

В 2024 году Российская энергетическая неделя состоится в седьмой раз. Организаторами Международного форума «Российская энергетическая неделя» являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы.