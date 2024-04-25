В ОАЭ завершился международный бизнес-форум «Мир возможностей»

В ОАЭ завершился Ежегодный международный бизнес-форум «Мир возможностей», который провела 23–24 апреля Корпорация «Синергия» при поддержке фонда «Росконгресс» и SBN Group.

В первый день форума состоялась дискуссия «Диалог женщин: Россия — Арабский мир», которая была посвящена теме сотрудничества женщин стран России и ОАЭ. Участницы мероприятия — успешные женщины-лидеры, руководители компаний, специалисты в сфере бизнеса, здравоохранения и социальной политики из России и стран Арабского мира — рассмотрели потенциал развития женщин двух регионов в контексте новых глобальных проблем, развития предпринимательской деятельности и охраны здоровья общества.

Председатель Совета Евразийского женского форума, первый заместитель председателя Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации Галина Карелова отметила большой потенциал сотрудничества женщин России и стран Арабского мира.

«Мы провели в рамках форума сессию Евразийского женского форума, которая показала большой интерес женского сообщества стран Арабского мира к нашему опыту по поддержке женского предпринимательства, созданию образовательных программ для женщин, к усилиям по охране общественного здоровья и в целом к развитию взаимодействия с женщинами России. Я думаю, что оно будет развиваться и будет плодотворным. Во взглядах женщин России и стран Арабского мира много общего, у нас много точек соприкосновения в гуманитарной сфере и в бизнесе, которые могут стать новыми, перспективными точками роста нашего сотрудничества», — сказала она.

Сессия стала одним из официальных мероприятий подготовки к Четвертому Евразийскому женскому форуму, который способствует развитию женского сотрудничества в разных сферах и открывает новые перспективы для совместных проектов.

Также состоялись дискуссии, посвященные развитию взаимодействия стран-участниц БРИКС в области фармацевтики и медицинской промышленности, а также перспективам сотрудничества в сфере медицинского туризма. Эксперты в рамках дискуссий рассмотрели вопросы усиления взаимодействия в сфере научных исследований и разработок, внедрения новых технологий и инновационных подходов в области здравоохранения, а также стратегических инициатив для расширения международного экономического сотрудничества. Кроме того, были изучены возможности для развития фармацевтического и медицинского бизнеса и создания совместных предприятий в рамках БРИКС.

«Развитие сотрудничества и совместных проектов в сфере здравоохранения между Россией и странами Ближнего Востока имеет огромное значение для обмена опытом и знаниями, а также для улучшения здоровья населения наших стран. Представленный на форуме проект «Росконгресс Медицина» по продвижению технологий в здравоохранении может способствовать укреплению и развитию связей со странами Ближнего Востока в таких важных и перспективных медицинских направлениях, как фармацевтика и медицинская промышленность и станет значительным шагом в направлении укрепления международного авторитета нашей страны в области здравоохранения», — отметила Анастасия Столкова, первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению фонда «Росконгресс».

Во второй день форума участники форума обсудили роль БРИКС в выстраивании глобального сотрудничества.

«В определение многополярного мира мы вкладываем такие понятия, как разные центры силы, справедливое равноправное сотрудничество и взаимные интересы. Трансформацию многополярного мира западные партнеры называют фрагментацией, то есть для них это некое отрицательное явление, которое говорит о раздробленности мира и о постепенной утрате влияния Запада. На этом фоне важное значение имеет развитие БРИКС и реализация инициативы президента России Владимира Путина о формировании большого евразийского партнерства», — отметил президент международной организации Евразийского сотрудничества Дмитрий Стасюлис.

Сессия «Спорт сегодня: создаем возможности вместе» была посвящена взаимодействию России и ОАЭ и новым международным спортивным форматам.

Спортсменки из 22 стран, включая Россию в середине мая примут участие в турнире Solo Cup в Дубае. Турнир войдет в Международную лигу клубов по художественной гимнастике, которую развивает президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Подробнее о проекте рассказали руководитель международного направления лиги Галина Грищук и директор Федерации гимнастики ОАЭ Малак Альфарси.

Президент Медийной лиги Николай Осипов рассказал об успешном опыте проведения в ОАЭ Суперкубка лиги, а также сообщил, что Дубай вместе с китайским Хайнанем рассматриваются как площадка для проведения Первого чемпионата мира по медийному футболу. В турнире примут участие сборные России, ОАЭ, США, Франции, Нидерландов, Бразилии, Индии, Китая, Мексики, Тайланда и других стран.

Спортивный директор Abu Dhabi Cycling Club подтвердил участие команды в международной многодневной велогонке «Золото Ладоги», которая включена в программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

Презентацию Спортивных игр ПМЭФ провел директор Центра спортивной подготовки сборных России, член Наблюдательного совета фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов.

«В последние годы ПМЭФ предоставлял возможность организации соревнований вне юрисдикции международных федераций, чем всероссийские спортивные федерации при поддержке «Росконгресса» активно пользовались. В этом году Спортивные игры ПМЭФ объединят мероприятия по 18 видам спорта. Также на форуме состоится масштабная презентация Всемирных игр дружбы», — сказал Георгий Брюсов.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров отметил, что развитие международного спорта невозможно без участия России, и пригласил всех на форум «Россия — спортивная держава», который пройдет осенью в Уфе.

Ранее в ходе первого дня форума глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что в условиях международной экономической турбулентности России следует укреплять взаимоотношения с такими странами, как Объединенные Арабские Эмираты, которые разумно отстаивают свои интересы на внешнеэкономической арене и создают максимально благоприятные условия для ведения бизнеса.

В то же время директор департамента развития торговли Министерства экономики ОАЭ Рашид Аль-Тенейджи отметил, что у Российской Федерации и Объединенных Арабских Эмиратов есть огромное количество точек соприкосновения, интересов и совместных целей, связанных в том числе со стабильностью глобальных цепочек поставок, пищевой безопасностью, торговлей сырьевыми товарами.

«Существует большое число бизнес-сегментов, которые еще не покрыты в рамках взаимоотношений России и ОАЭ. Объединенные Арабские Эмираты всегда рады новым партнерам. Необходимо работать над совместными бизнес-проектами между нашими странами: возможностей у нас много. При этом бизнес не должен поддаваться влиянию извне», — заявил Рашид Аль-Тенейджи.

Другая тема второго дня — глобальные тренды в сфере науки и образования. Фундаментально меняется подход к овладению новыми знаниями и навыками, ускоряется темп обучения и жизни в целом. В связи с этим научному сообществу необходимо вводить качественно новые подходы в сфере образования.

Заместитель министра просвещения Денис Грибов рассказал о планах по строительству новых инфраструктурных объектов за рубежом.

«Наша профессиональная деятельность направлена не только на задачи, которые стоят внутри государства, но и на продвижение гуманитарных проектов, русского языка как инструмента коммуникации и будущего экономического взаимодействия. Ряд инфраструктурных проектов реализуется в настоящее время. Это успешные кейсы по строительству и открытию образовательных организаций прямого подчинения нашему министерству в целом ряде стран. Сегодня у нас работают школы в Монголии, Туркменистане. Два года назад построены и открыты пять образовательных организаций в Республике Таджикистан. Девять школ планируем строить в Кыргызстане, а еще в целом ряде государств прорабатывается вопрос строительства школ — это страны Африки, Сирия», — сказал он.

По его словам, по всему миру работают около 20 тысяч образовательных организаций различного профиля, где преподавание ведется на русском языке.

О тренде на глобализацию также говорил статс-секретарь — вице-президент Корпорации «Синергия» Станислав Александров: «Экспорт российского образования ― актуальная тема. Нам вновь нужно идти в Африку, Индию, Китай: это позволит решить сразу несколько задач. В геополитической плоскости образование является «мягкой силой» в хорошем смысле: это продвижение наших интересов, ценностей, русского языка и культуры. Кроме того, глобализация приведет к повышению качества образования в вузах в условиях высокой конкуренции с зарубежными».

Станислав Александров напомнил, что филиал «Синергии» активно работает в Дубае, а Университет стал первым российским вузом, который получил лицензию на ведение образовательной деятельности в ОАЭ.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Борис Чернышов выступил на сессии «Сфера образования и молодежная политика как пространство международного развития и партнерства».

«В сфере образования и молодежной политики Россия развивается не только из центра, директивно спуская вниз те или иные решения и меры поддержки. Регионы активно подключаются к реализации этих программ. Не только в Москве, Московской области и Республике Татарстан (это регионы-лидеры), но и на Севере, на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале реализуются программы быстрого вовлечения ребят и в трудовую деятельность, и воспитательную работу вне зависимости от их социальных возможностей и места рождения. Каждый в России имеет право на успех, каждый может добиться лучшего для себя. Поэтому сегодня наша страна — это страна возможностей», — отметил он.

Рассматривая искусственный интеллект как фактор глобальных изменений, представители бизнеса отметили, что влияние искусственного интеллекта распространилось на бизнес-практики, торговлю, трудовые ресурсы и финансовые рынки. Виктор Тарнавский, директор по искусственному интеллекту «Тинькофф», анонсировал запуск первой в мире вселенной ассистентов — AI-помощников, которые умеют подстраиваться под запросы человека и давать ему персонализированный ответ с рекомендациями.

Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук поделилась на форуме о планах по наращиванию присутствия за рубежом. Она также рассказала, что компания в целом внимательно смотрит на возможности развития в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Бизнес-форум «Мир возможностей» прошел 23–24 апреля в отеле Ritz Carlton, расположенном в Дубайском международном финансовом центре (DIFC). Генеральный информационный партнер форума — продюсерский центр «Инсайт Люди».