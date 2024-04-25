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Пресс-релиз

Опубликована архитектура программы пространства Urban Hub на ПМЭФ-2024

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Росконгресс

Пространство Urban Hub снова будет представлено на ПМЭФ-2024. В рамках работы тематической площадки эксперты обсудят развитие исследований и деловой кооперации в области урбанистики.

«Россия стремимся к созданию инновационных и устойчивых городских сред, которые не только улучшат качество жизни наших граждан, но и станут двигателем экономического прогресса. Цель нашей работы – объединение всех заинтересованных сторон для разработки стратегий, способствующих развитию инфраструктуры городов, которые отражают высокие амбиции и национальные интересы», – отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В этом году деловая программа Urban Hub сфокусирована на трех ключевых блоках: регионы и города будущего, реновация и малоэтажные строения, инвестиции и искусственный интеллект.

В рамках первого блока участники обсудят не только футуристические концепции развития городов, но и конкретные стратегии применения передовых технологий, а также создание инновационных городских пространств, способствующих устойчивому развитию и повышению качества жизни.

Блок реновации и малоэтажных строений осветит планы по модернизации существующих городских объектов, включая инфраструктуру и здания. Также будут затронуты вопросы создания малоэтажных жилых комплексов, направленных на формирование удобной и привлекательной городской среды.

Третий блок, касающийся инвестиций и искусственного интеллекта, раскроет роль финансовых вложений в развитие городов. Участники смогут обсудить возможности применения искусственного интеллекта для эффективного управления городскими ресурсами, оптимизации инфраструктуры и повышения уровня обслуживания горожан.

«ПМЭФ ежегодно становится главной площадкой для обсуждения важнейших социально-экономических тем, в результате чего запускаются новые проекты и формируются прикладные решения. Для строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства очень важны такие тематические пространства, как UrbanHub, которые ведут к конкретным решениям, демонстрируют новые возможности и в конечном итоге ведут к экономическому развитию регионов, помогают формировать среду с учетом потребностей наших граждан, сохранять богатое культурное наследие. Наша главная задача - улучшение качества жизни людей на территории Российской Федерации, и в этом вопросе застройщики и архитекторы играют одну из самых важных ролей», – подчеркнул министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.

Urban Hub – проект Фонда Росконгресс. Международное партнерство основано на принципах Целей устойчивого развития (ЦУР) и Новой программы развития городов ООН, призвано стать интеллектуальным хабом прорывных идей городской экономики. Открытие платформы состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году.

Регистрация представителей СМИ продлится до 1 мая на официальном сайте ПМЭФ.

27-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года.

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