Опубликована архитектура деловой программы ПМЭФ-2024

Главная тема 27-го Петербургского международного экономического форума – «Основа многополярности – формирование новых центров роста».

«Форум – глубоко содержательное мероприятие, проводимое на высшем уровне, имеющее особое значение для развития страны и влияющее на установление и поддержание отношений с иностранными партнерами на взаимовыгодной основе и в соответствии с принципами многополярного мира.

Сегодня работа форума как никогда актуальна. Мы живем в эпоху тектонических перемен: меняется технологический уклад, трансформируется система международных отношений. За прошедший год кризис доверия между странами только усилился, и в этих обстоятельствах особенно важно поддерживать равноправный конструктивный диалог между деловыми кругами из разных частей света», – отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Основная деловая программа ПМЭФ-2024 разделена на 4 тематических блока, которые отвечают основной миссии Форума по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами Российской Федерации.

В рамках трека «Переход к многополярной модели мировой экономики» состоятся сессии и панельные дискуссии, посвященные вопросам эффективности сохранения экономического, промышленного и энергетического суверенитета стран.

Второй тематический блок деловой программы – «Российская экономика: цели и задачи нового цикла» – посвящен ключевым драйверам экономического роста. Эксперты обсудят вопросы обеспечения устойчивого развития за счет использования внутренних, «скрытых» ресурсов: развития перспективных территорий, туризма, инфраструктуры, эффективного недропользования, креативных индустрий и малых технологических компаний.

«Технологии, обеспечивающие лидерство» – третий тематический блок мероприятий Форума, в рамках которого пройдут сессии и деловые встречи, на которых будут обсуждаться стратегические вопросы развития цифровых технологий во всех отраслях экономики – от государственного управления и безопасности данных до цифровизации промышленных производств и аграрного комплекса.

Отдельным треком выделена тема «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие – приоритеты государства», где обсудят вопросы влияния искусства на личность, инвестиций в демографию, образование, культуру и спорт для достижения целей экономического развития. Участники деловых сессий затронут в том числе социальные темы, такие как поддержка многодетных семей и ветеранов, влияние благотворительных организаций и волонтерства на экономику.

Для обсуждения глобальных и острых вопросов международного сотрудничества в 2024 году запланировано 11 двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами из Абхазии, Азербайджана, Африки, Венесуэлы, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, ЕАЭС – АСЕАН и ЕАЭС – Оман.

Кроме того, в рамках международного трека пройдет Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (В20) – событие, объединяющее работу международных бизнес-ассоциаций и мероприятия, освещающие перспективы развития делового сотрудничества в рамках ШОС.

Также состоятся сессии, посвященные председательству Российской Федерации в БРИКС и Содружестве Независимых Государств (СНГ).

Помимо мероприятий основной деловой программы, на полях ПМЭФ обсудят социальные темы в контексте устойчивого развития. Например, традиционно стартовый день посвящен вопросам международной кооперации МСП.

Кроме того, вопросы социального блока, связанные с улучшением доступности и качества медицинской помощи, развитием образования и науки, созданием благоприятных условий для развития бизнеса и обеспечения равных возможностей на трудовом рынке, а также решением задач демографического развития, затронут на форуме «Лекарственная безопасность», Форуме креативного бизнеса, в рамках Russian Design Space и Urban Hub и на традиционном Международном молодежном экономическом форуме, который пройдет в финальный день ПМЭФ-2024.

Регистрация представителей СМИ продлится до 1 мая на официальном сайте ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум состоится с 5 по 8 июня 2024 года.