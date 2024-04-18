Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Кавказский инвестиционный форум перенесен в Грозный

close
100%
Росконгресс

О переносе места проведения Форума стало известно по итогам заседания Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия в 2024 году. КИФ-2024 состоится в столице Чеченской Республики – городе Грозном.

«Решение о переносе Кавказского инвестиционного форума связано с графиком деловых и конгрессно-выставочных мероприятий в нашей стране. Мы ожидаем участие иностранных делегаций и представителей бизнес-сообщества из зарубежных стран. Продолжается активная подготовка к мероприятию», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак. «Мероприятие впервые пройдет в статусе форума, расширится тематика деловой программы – запланированы сессии, круглые столы, мастер-классы», – добавил он.

Кавказский инвестиционный форум станет площадкой для переговоров и заключения деловых контрактов с целью развития инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства в российских регионах. Главной темой Форума станет «Большой Кавказ – от моря до моря». Основную концепцию события предлагается определить как «Региональное развитие и межрегиональное взаимодействие».

«Чеченская Республика является одним из наиболее привлекательных субъектов Российской Федерации, одним из лидеров Национального рейтинга инвестиционного климата в нашей стране. Проведение здесь КИФ-2024 позволит участникам и гостям Форума использовать все возможности республики, а также увидеть многообразие других регионов Северного Кавказа, познакомиться с их богатой культурой. СКФО играет важную международную роль: действует система транспортных логистических коридоров, активно развивается экспорт сельскохозяйственной продукции, растут объемы въездного туризма, увеличивается количество гостиничных комплексов и мест отдыха высокого уровня. Кавказский инвестиционный форум в Грозном и его международный статус позволит продемонстрировать инвестиционные проекты, развивающиеся в регионе, и заинтересовать зарубежных инвесторов», – подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета КИФ-2024 Антон Кобяков.

В КИФ-2024 примут участие представители компаний туристического бизнеса, агрокомплекса, транспортно-логистических компаний, банковского сектора, строительных компаний из регионов Северного Кавказа, Южного федерального округа, стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов.

Первую Кавказскую инвестиционную выставку, которая состоялась в мае 2023 года в Минеральных Водах, посетили более трех тысяч человек из 15 стран. В рамках деловой программы состоялось свыше 30 мероприятий. На площадке было подписано порядка 50 соглашений на сумму более 150 миллиардов рублей.

Организатор Кавказского инвестиционного форума – Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

Картина дня
Больше 70 млн наличкой и бизнес на Wildberries: что известно об убийцах москвича в Люблино
СК: подозреваемый в убийстве москвича Аббасов задержан в Ростовской области
Военная операция на Украине, день 786-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 786-й день
Летел с боевого задания. На Ставрополье упал сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М3
Mash: командир Ту-22М3 катапультировал членов экипажа и увел борт от жилых домов
В МИД РФ заявили, что Москва ответит на конфискацию российских активов
Увеличилось число населенных пунктов в Тюменской области, отрезанных паводком
Президент ЦАР предложил России место для военной базы
Отсидевшему 13 лет за чужое преступление пенсионеру предложили компенсацию в 6 млн руб.
Новости и материалы
Мировые расходы на оборону впервые превысили $2 трлн
Подполье в Херсоне начало использовать вооружение стран НАТО
В Польше фразой о порнозвезде оценили встречу Дуды с Трампом
Армения возвращает Азербайджану села в Тавушской области
«Металлургу» предрекли появление новых героев в финале Кубка Гагарина
Британия окажет Украине помощь в восстановлении энергетики
Российского чиновника оштрафовали за избиение подчиненного
Экс-футболист сборной России рассказал о потере 25 миллионов рублей
Гуф извинился перед травмированной девушкой и назвал хулигана «чмом»
В Литве заставили одно предприятие полностью заменить детали с надписями кириллицей
Россиянке диагностировали заражение крови из-за забытой на 10 лет внутриматочной спирали
В Свердловской области лишили свободы экс-депутата, установившего камеру в женском туалете
Минобороны Молдавии не воздало воинские почести советским воинам
В СК рассказали о соучастниках убийства москвича из-за парковки
Ургант был вынужден объясняться перед налоговой из-за Блиновской
Фигуристка Туктамышева пошутила по поводу потери штанов во время выступления
Экс-тренер сборной России объяснил, почему «Краснодар» уволил Ивича
В полуфинале шоу «Маска» появятся два специальных конкурсанта
Все новости
Блинкен заявил о работе стран G7 по использованию замороженных активов РФ
Мужчина пригрозил взорвать себя у консульства Ирана в Париже
В Самаре задержали двух подростков при попытке поджечь вертолет
«Захват власти»: ректора Института Пушкина уволили после скандала с тестами для мигрантов
Минобрнауки заявило о снятии с должности ректора Института Пушкина Трухановской
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг рекорда за 80 лет
«Око за око»: Израиль ударил по Ирану, но не признает этого
ABC News: ночью Израиль нанес удар по объекту в Иране
Звезда комедий 2000-х: Кейт Хадсон — 45
Сбежал в Россию к любовнице? Пропавший в Альпах немецкий миллиардер нашелся в Москве
В Германии возобновили расследование пропажи миллиардера и владельца OBI Хауба
Тест на беременность: когда и как его делать, чтобы получить точный результат
Когда правильно делать тест на беременность и на каком сроке можно узнать о зачатии
Тест: угадайте автора стихотворения о цветах
Вспомните, какой русский поэт написал эти «цветочные» строки
«Вы вообще никуда не сможете поехать». Чиновникам ужесточают правила выезда из России
Reuters: чиновникам в РФ ужесточат правила выезда из страны из-за опасений ФСБ
«Доложил о готовности шпионить»: поляка заподозрили в подготовке покушения на Зеленского
Гражданина Польши задержали по подозрению в подготовке покушения на Зеленского
«Гнать с треском»: Кадыров потребовал уволить полицейских, задержавших главу МЧС Чечни в Дагестане
Меликов: нужно избегать провокаций после задержания главы МЧС Чечни Цакаева
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами