Кавказский инвестиционный форум перенесен в Грозный

О переносе места проведения Форума стало известно по итогам заседания Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия в 2024 году. КИФ-2024 состоится в столице Чеченской Республики – городе Грозном.

«Решение о переносе Кавказского инвестиционного форума связано с графиком деловых и конгрессно-выставочных мероприятий в нашей стране. Мы ожидаем участие иностранных делегаций и представителей бизнес-сообщества из зарубежных стран. Продолжается активная подготовка к мероприятию», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак. «Мероприятие впервые пройдет в статусе форума, расширится тематика деловой программы – запланированы сессии, круглые столы, мастер-классы», – добавил он.

Кавказский инвестиционный форум станет площадкой для переговоров и заключения деловых контрактов с целью развития инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства в российских регионах. Главной темой Форума станет «Большой Кавказ – от моря до моря». Основную концепцию события предлагается определить как «Региональное развитие и межрегиональное взаимодействие».

«Чеченская Республика является одним из наиболее привлекательных субъектов Российской Федерации, одним из лидеров Национального рейтинга инвестиционного климата в нашей стране. Проведение здесь КИФ-2024 позволит участникам и гостям Форума использовать все возможности республики, а также увидеть многообразие других регионов Северного Кавказа, познакомиться с их богатой культурой. СКФО играет важную международную роль: действует система транспортных логистических коридоров, активно развивается экспорт сельскохозяйственной продукции, растут объемы въездного туризма, увеличивается количество гостиничных комплексов и мест отдыха высокого уровня. Кавказский инвестиционный форум в Грозном и его международный статус позволит продемонстрировать инвестиционные проекты, развивающиеся в регионе, и заинтересовать зарубежных инвесторов», – подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета КИФ-2024 Антон Кобяков.

В КИФ-2024 примут участие представители компаний туристического бизнеса, агрокомплекса, транспортно-логистических компаний, банковского сектора, строительных компаний из регионов Северного Кавказа, Южного федерального округа, стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов.

Первую Кавказскую инвестиционную выставку, которая состоялась в мае 2023 года в Минеральных Водах, посетили более трех тысяч человек из 15 стран. В рамках деловой программы состоялось свыше 30 мероприятий. На площадке было подписано порядка 50 соглашений на сумму более 150 миллиардов рублей.

Организатор Кавказского инвестиционного форума – Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.