Началась подготовка к ВЭФ-2024

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев провел первое совещание по подготовке IX Восточного экономического форума. Среди предлагаемых в повестку тем – технологии будущего, развитие транспортной инфраструктуры, модернизация энергетических систем.

«Мы хотим посвятить этот Форум технологиям будущего. Новые разработки дают дополнительные возможности для интенсивного развития экономики и социальной сферы и способствуют формированию технологического суверенитета нашей страны. На Дальнем Востоке активно создаются новые инновационные производства. Для поддержки бизнеса в ДФО созданы и постоянно совершенствуются преференциальные режимы с налоговыми льготами и административной поддержкой, создаются дополнительные формы поддержки. Обо всем этом будем говорить на следующем Форуме. Будут обсуждаться и другие темы, в том числе развитие транспортной инфраструктуры и расширение Восточного полигона, от работы которого зависит сегодня экономика нашей страны, развитие энергетики и создание новых генерирующих мощностей», – сказал Юрий Трутнев по итогам совещания.

Восточный экономический форум – ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. Форум учрежден Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 19 мая 2015 года в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.