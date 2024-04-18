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Пресс-релиз

«Роснефть» провела презентацию нового программного обеспечения для крупных нефтегазовых компаний

«Роснефть» провела Технологический день, в котором приняли участие более 150 представителей крупнейших нефтегазовых компаний. Специалисты научных институтов «Роснефти» рассказали коллегам о новых продуктах и возможностях линейки наукоемкого ПО. Участники мероприятия оформили более 200 тестовых лицензий на 13 программных комплексов.

«Роснефть» – первая нефтяная компания в России, которая успешно создает наукоемкое программное обеспечение, охватывающее все ключевые процессы нефтегазодобычи. Линейка наукоемкого ПО сегодня включает 24 программных продукта, 10 из которых уже выведены на рынок.

На Технологическом дне был представлен симулятор «РН-СТИМ» - новейший программный продукт, разработанный уфимским научным институтом. Это импортозамещающее ПО, предназначенное для моделирования и проектирования дизайнов обработки призабойной зоны пласта для повышения продуктивности скважин. «РН-СТИМ» учитывает характеристики горной породы, химических веществ, особенности их взаимодействия и т.д.

В рамках дальнейшего развития программного комплекса будет расширен его функционал за счет интеграции моделей 3D-фильтрации и трещин гидравлического разрыва пласта (ГРП). Все это повысит точность бурения наклонных и горизонтальных скважин.

Участникам Технологического дня были также продемонстрированы возможности программных продуктов для решения комплексных задач, связанных с нефтедобычей. Например, благодаря взаимодействию программных продуктов «РН-ГРИД» и «РН-ГОРИЗОНТ+» упрощается работа инженеров по подготовке дизайнов ГРП на горизонтальных скважинах. У специалистов появилась возможность переносить между программными комплексами информацию об изменениях характеристик пласта. Это повышает производственную эффективность и позволяет получать более точные геомеханические модели для дизайнов трещин горных пород при проведении ГРП.

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