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Пленарная сессия РФИД-2024 открыла деловую программу Форума

Пленарная сессия «Дизайн-политика как стратегия развития государства и элемент нового мира» открыла деловую программу Российского форума индустрии дизайна (РФИД), который проходит 18-19 апреля на площадке отеля Карлтон в Москве.

В ходе дискуссии эксперты обсудили фундаментальные вопросы влияния дизайна на стратегическое развитие страны, формирования устойчивой конкурентоспособной промышленности и обеспечения высокого уровня жизни граждан.

Среди спикеров представители органов государственной власти, бизнес-, научного и дизайн-сообществ. Модератором пленарной сессии выступил генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов.

«Еще года два назад мы были склонны недооценивать свою индустрию моды, дизайна, материалов. Нам всем была навязана мировыми брендами культура потребления, в которой редко находилось место отечественному. Сегодня мы можем смело говорить о том, что сфера дизайна в Москве и в целом в России не просто серьезно продвинулась вперед и закрывает значительную часть потребностей отечественного рынка. Кроме того, наши проекты в этой индустрии представляют интерес на международном уровне. Регулярные встречи на таких площадках позволяют отследить этот прогресс и наметить новые направления развития», – прокомментировал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

«Российский форум индустрии дизайна рад приветствовать всех участников. Совместными усилиями мы разработали насыщенную деловую программу, учитывая самые актуальные вопросы дизайн-повестки и запросы общества. Как один из организаторов форума, мы рады видеть возрастающий интерес к развитию креативных индустрий, поддержке локальных брендов и формированию творческого сообщества», – сказала заместитель директора Фонда Росконгресс по творческим и культурным инициативам, директор Российского форума индустрии дизайна Екатерина Иванова.

«Вопросы отечественной индустрии все более активно поднимаются на государственном уровне, и такая тенденция, несомненно, помогает выработать устойчивую политику ее долгосрочного развития. Площадка РФИД должна стать фундаментом для принятия ключевых решений», – подчеркнул президент Союза Дизайнеров России Виталий Ставицкий.

Организаторы РФИД: Фонд Росконгресс, Союз Дизайнеров России. Соорганизатор: Агентство креативных индустрий. При поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Университета им. А.Н. Косыгина. Соорганизатор молодежной программы – Университет Синергия.

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