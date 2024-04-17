ВСНК завершила зимний завоз на Юрубчено-Тохомское месторождение

«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», дочернее предприятие «Роснефти», подвела итоги эксплуатации временных зимних автодорог в Богучанском и Эвенкийском муниципальных районах Красноярского края. В период действия зимника с декабря 2023 по апрель 2024 года нефтяники выполнили план зимнего завоза материально-технических ресурсов на Юрубчено-Тохомское месторождение, поставив на производственную площадку более 33 тысяч тонн грузов.

Для реализации программы завоза была построена зимняя автодорога «п. Беляки – Юрубчено-Тохомское месторождение» протяженностью 245 км. В эксплуатацию были введены ледовые переправы через крупные эвенкийские реки Иркинеева, Камо и Тохомо. Толщина льда достигла 130 см, что позволило обеспечить проход техники весом до ста тонн.

По зимнику в день проезжало в среднем около 30 машин – это более 1200 рейсов за все время. Основная номенклатура грузов включала железобетонные изделия, кабельную и трубную продукцию, металлоконструкции, оборудование, цемент, горюче-смазочные материалы и другие грузы для строительства и обеспечения жизнедеятельности месторождения.

Общая протяженность региональных зимних автомобильных дорог в Эвенкии составляет более 4 тыс. километров, четверть из которых приходится на ледовые зимники. Зимник играет важную роль для жителей района – он связывает поселки Байкитской группы поселений с круглогодичными дорогами общего пользования, дающими возможность проезда в краевой центр. Автомобильное сообщение позволяет жителям и муниципальным предприятиям района организовать завоз продуктов и других жизненно необходимых товаров.