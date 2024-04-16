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Соревнования «Роснефти» по сноуборду состоялись в Иркутской области

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Соревнования «Роснефти» по сноуборду собрали 120 спортсменов-нефтяников из 42 дочерних обществ Компании. Состязания организовала Ангарская НХК (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») в городе Байкальске на известной горной трассе на хребте Хамар-Дабана.

Сноубордисты соревновались в дисциплине «параллельный слалом» на трассе длиной 380 метров. На склоне работали профессиональные судьи, которые следили за прохождением спортсменов.

В финал вышли 16 участников. Среди мужчин победителем стал Максим Макаров из «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». Лучшее время среди женщин показала Юлия Зинченко, представлявшая корпоративный научный центр в Тюмени. Церемония награждения призеров соревнований проходила на вершине горы Соболиная, откуда открывается завораживающий вид на Байкал. Все участники получили памятные медали.

В рамках культурной программы спортсмены посетили музей зодчества в Слюдянке и экскурсию по самому глубокому пресноводному озеру мира - Байкалу. Праздник сноуборда способствовал продвижению увлечения спортом, укреплению корпоративного духа, и развития товарищества.

Число нефтяников, активно занимающихся спортом увеличивается с каждым годом. Развитие спортивного движения – один из ключевых приоритетов «Роснефти». Корпоративная программа ЗОЖ «Энергия жизни» объединяет более 106 тысяч работников Компании. Свыше 54 тысяч принимают участие в соревнованиях по различным видам спорта в общекорпоративных состязаниях и конкурсах, в соревнованиях регионального и федерального уровня.

Поддержка массового спорта в регионах деятельности – одно из важных направлений социальной политики «Роснефти». Компания ежегодно проводит массовые соревнования – Летние и Зимние спортивные игры, в которых участвуют более 20 тысяч сотрудников. «Роснефть» финансирует строительство ледовых арен, спортивных комплексов и многофункциональных спортивных площадок в регионах присутствия. Компания оказывает поддержку любительскому и детскому спорту.

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