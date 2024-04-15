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Пресс-релиз

Социальный проект России «Доброшрифт» будет представлен на ПМЭФ-2024

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Кирилл Зыков/РИА Новости

В этом году стенд одного из крупнейших социальных проектов России «Доброшрифт» впервые будет представлен на Петербургском международном экономическом форуме.

При поддержке Фонда Росконгресс стенд станет отдельной площадкой для общения органов государственной власти, бизнеса и НКО по вопросам социальной ответственности бизнеса и взаимодействия по оказанию помощи маломобильным людям, их профориентации и трудоустройства, популяризации социально-преобразующего контента о маломобильных людях (социальная реклама, кино).

Партнеры ПМЭФ и компании, реализующие программы корпоративной социальной ответственности по созданию доступной среды, инклюзии, помощи маломобильным людям могут заявить темы для обсуждения на площадке «Доброшрифт» в дни Форума, а также стать партнером проекта 2 октября 2024 года, во Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом.

Социальная кампания «Доброшрифт» создана на основе прописей детей с ДЦП – подопечных БФ «Подарок Ангелу». Каждый год в первую среду октября, во Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом, крупнейшие российские и международные бренды меняют свой привычный шрифт на Доброшрифт в логотипах, слоганах и других коммуникациях на сайтах и в социальных сетях, привлекая внимание к проблемам маломобильных людей.

Ежегодно общий охват кампании «Доброшрифт» превышает 150 млн. Так неровные буквы, написанные детским спастическим почерком, вывели тему инклюзии и интеграции людей с речевыми и двигательными нарушениями из-за диагноза ДЦП сначала в информационное поле, а затем в реальные проекты государственных институтов и бизнеса.

Уникальная механика и беспрецедентная общественная поддержка проекта позволила «Доброшрифту» консолидировать государственные институции, промышленные компании, коммерческие бренды и стать центром обсуждения комплексных программ по повышению инклюзии, созданию доступной среды, обеспечению техническими средствами реабилитации людей с речевыми и двигательными нарушениями в результате диагноза ДЦП.

Регистрация представителей СМИ продлится до 1 мая на официальном сайте ПМЭФ.

27-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года.

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