При поддержке «Роснефти» ученые исследовали рыб Енисейского залива Карского моря

Ученые Красноярского аграрного государственного университета при поддержке «РН-Ванкор» реализовали грантовый проект по изучению рыб Енисейского залива Карского моря.

В рамках исследований было изучено видовое разнообразие рыб, динамика их численности, мест обитания и влияющих на них факторов. Проект имеет высокую значимость для Таймыра — фактически до настоящего момента не проводились ихтиологические исследования Енисейского залива.

Ученые установили, что в Енисейском заливе Карского моря обитают 13 проходных и полупроходных рыб, а также 18 видов морских рыб, которые встречаются постоянно или эпизодически. Обследованные водоемы населены, в основном, высокоценными в хозяйственном отношении рыбами — представителями семейства сиговых, к которым относятся сиг, пелядь, ряпушка, муксун, тугун, чир и нельма. Остальные виды периодически проникают в устье реки из прилегающих участков Карского моря (камбала, горбуша) или из впадающих в залив притоков (голец, хариус, чир, сиг-пыжьян, щука, налим). Все виды рыб (кроме сайки и рогатки) являются объектами промысла, в том числе коренных малочисленных народов Севера. Наибольшее промысловое значение среди них имеют сиговые и корюшка.

По данным экологов рыбы используют Карское море для нагула и нереста. Мелководье здесь быстро прогревается после освобождения ото льда, а также имеет широкий диапазон солености вод, что привлекает как морских, так и пресноводных рыб. Таким образом полевые исследования подтвердили высокое качество воды в Енисейском заливе и достаточное количество кормовых организмов в его водоемах.

На основе полученных в ходе исследований данных ученые разработали конкретные предложения по введению природоохранных норм, возможности создания особых территорий для естественного нагула и нереста рыбы, а также развитию рыбоводства на Таймыре.