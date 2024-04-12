Летчик-космонавт с МКС, нейросети против айсбергов и школьный космический полигон: «Роснефть» отпраздновала День космонавтики

В павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» состоялось празднование Дня космонавтики. Специалисты «Роснефти» и приглашенные эксперты рассказали о вкладе нефтяников в освоение Космоса, а также презентовали спутниковые технологии, которые применяют в Компании.

Почетным гостем праздника стала Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Елена Серова ‑ первая женщина из России, работавшая на Международной космической станции (МКС). В кинозале павильона Серова выступила с презентацией «Полет в космос. Как это было?» и рассказала о своей роли бортинженера в составе экипажа ТПК «Союз ТМА-М» и МКС. Полет состоялся 26 сентября 2014 года, его продолжительность составила 167 суток 5 часов и 49 минут. После выступления Елена Серова провела автограф-сессию.

В рамках тематической программы специалисты Арктического научного центра рассказали о проекте по разработке карт ледовых условий в Арктике, которые помогают в планировании работ на шельфе, а также в оценке необходимого количества судов различного ледового класса для реализации планов компании. Кроме того, специалисты Центра анонсировали разработку технологии нейросетевого моделирования для идентификации айсбергов по съемкам из Космоса.

Также с арктической повесткой выступили учёные Института проблем экологии и эволюции РАН, которые презентовали успехи «Роснефти» в спутниковом наблюдении за уникальным животным миром российской Арктики.

Гости павильона смогли познакомиться с работой космического полигона, расположенного на территории Малой академии наук республики Саха (Якутия). Это единственная лаборатория в стране, где школьники проводят испытания роботехнических передвижных средств, марсоходов и луноходов.

«Роснефть» - единственный в мире производитель и поставщик экологически чистого космического топлива нафтил. С лекцией об уникальном топливе выступили специалисты Центрального аппарата Компании. Их коллеги из корпоративного московского научного института рассказали об одежде и предметах быта современного космонавта, которые целиком состоят из нефти.

Завершилась праздничная программа презентацией достижений «Роснефти» в спутниковом геотехническом мониторинге – это технология, которая позволяет с высокой точностью оценивать изменения земной поверхности и снижать риски деформации зданий и сооружений, включая оборудование и трубопроводы.