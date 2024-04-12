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Фонд «Росконгресс» запустит агрегатор карьерных возможностей на ПМЭФ-2024

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Росконгресс

В рамках развития концепции Молодежного дня на площадке Петербургского международного экономического форума фонд «Росконгресс» представит специальный проект
«Потенциал страны. Карьера», который станет частью экосистемы молодежных, социальных, образовательных и технологических инициатив фонда.

По словам председателя правления, директора фонда «Росконгресс» Александра Стуглева, участие в проекте «Потенциал страны. Карьера» — это возможность для компаний рассказать о собственных рекрутинговых программах и карьерных лестницах, обсудить тренды и проблемы в сфере трудоустройства и внести свой вклад в общее дело создания кадрового потенциала страны.

«Проект органично дополнит новый утвержденный формат Молодежного дня ПМЭФ, главная цель которого — создание инновационной и вдохновляющей площадки для молодежи на постоянной основе. Уверен, что наша инициатива внесет значительный вклад в формирование резерва из талантливых кадров для ведущих компаний страны из всех сфер экономики», — Александр Стуглев.

В последний день работы ПМЭФ состоится Международный молодежный экономический форум, участниками которого станут талантливые студенты, молодые управленцы и
предприниматели, аспиранты и ученые. В этот день вся площадка крупнейшего экономического мероприятия страны станет пространством для молодежи.

«Потенциал страны. Карьера» — это технологичная ярмарка вакансий, которая соберет карьерные возможности, программы и решения от компаний, принимающих участие в Форуме, для студентов и молодых специалистов без опыта работы, в том числе для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Стажировки, программы обучения и вакансии будут собраны в едином чат-боте и презентованы онлайн и на площадке форума для участников Молодежного дня.

С 2020 года фонд «Росконгресс» разрабатывает и реализовывает собственные социально ориентированные и образовательные инициативы по поддержке молодого поколения на всех этапах развития — от получения образования до успешного построения карьеры. Все проекты складываются в экосистему, направленную на развитие кадрового потенциала страны: «Школьный друг», инклюзивный проект «РК-Навыки», карьерный проект Hunter's Day и другие.

Особое внимание в проектах фонда уделяется школьникам, студентам и молодым специалистам по всей стране, находящимся в трудной жизненной ситуации и испытывающим сложности с учебой или трудоустройством, в том числе людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Дополнительная информация о социальных и молодежных проектах — на сайте фонда «Росконгресс».

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