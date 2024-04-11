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Дмитрий Чернышенко: форум «Путешествуй!» – якорное мероприятие в сфере туризма

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Росконгресс

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко провел совещание по организации четвертого форума «Путешествуй!», который пройдет с 12 по 16 июня на ВДНХ. В мероприятии также приняли участие советник президента Российской Федерации Антон Кобяков, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Форума «Путешествуй!» Владимир Затынайко, генеральный директор Дирекции выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова, а также представители профильных организаций и федеральных органов власти, Госдумы, Совета Федерации, и корпораций развития.

«Президент России Владимир Путин призвал увеличить вклад внутреннего туризма в ВВП России – для этого необходимо консолидировать общие усилия как органов власти, так и предпринимательского и экспертного сообществ.

Минэкономразвития РФ выступило с предложением определить Форум «Путешествуй!» якорным мероприятием в сфере туризма, который представит гражданам туристический потенциал нашей страны и возможности всех видов туризма. Необходимо также создать условия для роста взаимного турпотока с дружественными странами. Форум «Путешествуй!» должен стать одним из ключевых событий по продвижению турпотенциала страны на зарубежных рынках», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что в рамках экспозиционной части Форума должны быть широко представлены туроператоры и компании, которые производят туристические товары и услуги для путешественников и попросил оказать содействие со стороны Минпромторга и других министерств, курирующих различные направления туризма: в части автотуризма – Минтранс и Росавтодор, сельского туризма – Минсельхоз, научно-познавательного – Минобрнауки.

Он также поручил в ходе работы Форума «Путешествуй!» обеспечить для граждан возможность приобретать туры на месте по выгодным тарифам. Также вице-премьер рекомендовал создать максимально эффективный и понятный клиентский путь туриста на мероприятии. Помимо этого, Минэкономразвития и МИД необходимо проработать вопрос участия в форуме дружественных стран. Организаторам поручено сформировать чек-лист по всем видам туризма и сделать карту по их представлению на Форуме.

Мероприятия Форума будут интегрированы в программу международной выставки-форума «Россия». По предложению Минэкономразвития России главной темой Форума станет международный туризм. На приглашение уже откликнулись более 20 стран, в том числе Китай, Индия, Таиланд, Египет, Алжир, Куба и Тунис. Сейчас с представителями международных партнеров ведутся переговоры о формате участия и составе делегации.

Минэкономразвития совместно с Фондом Росконгресс проработало архитектуру деловой программы, которая содержит восемь основных тематических направлений: политика государства, международная кооперация, транспорт, создание турпродукта, инвестиции в инфраструктуру будущего, человек и профессия, маркетинг территорий и сервисы, технологии.

«За годы своего существования Форум «Путешествуй!» значительно расширил свою географию, приобрел интерес со стороны зарубежных государств, поскольку открывает новые возможности взаимодействия с российскими туристами. За это время странами-гостями выступили Узбекистан и Кыргызская Республика. Насыщенная деловая программа Форума традиционно включает в себя обсуждения современных тенденций и технологий в развитии туристической отрасли и роли смежных отраслей экономики в обеспечении наших граждан разнообразным, комфортным и безопасным отдыхом в пределах нашей страны. На фестивальной площадке гостям нашей страны параллельно демонстрируется туристический потенциал субъектов всех федеральных округов Российской Федерации, идет популяризация внутреннего и въездного туризма. Уверен, что эта площадка вновь соберет всех, кто влюблен в Россию и хочет поближе познакомиться с ее красотой и богатствами», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В прошлом году в Форуме приняли участие более 2 800 делегатов из 70 субъектов Российской Федерации и 11 иностранных государств.

«Ключевыми мероприятиями деловых дней Форума станут пленарное заседание, Всероссийское совещание Министерства экономического развития с руководителями региональных ведомств по туризму и двусторонние встречи с зарубежными партнерами в формате рабочих групп и комиссий», – сказал заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков.

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