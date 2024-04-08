Темы ПМЭФ-2024 отберут из экспертных предложений на крауд-платформе

На крауд-платформе идея.росконгресс.рф открывается сбор предложений по темам предстоящего Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 5 по 8 июня 2024 года.

«Сейчас как никогда важно слышать идеи, которые предлагают. Сбор предложений на постоянно действующей крауд-платформе – это формат, который способствует развитию механизмов участия людей в жизни страны посредством налаживания прямого открытого диалога между обществом, экспертным сообществом, властью и бизнесом для реализации общенациональных задач. Этот формат уже доказал свою актуальность и востребованность. Рассчитываем, что и сейчас эксперты примут активное участие в сборе идей для ПМЭФ-2024, предложат свое видение решения важнейших задач в интересах общества и государства», — отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Предложения предлагается подавать в привязке к национальным целям развития Российской Федерации на период до 2030 года:

• Сохранение населения, здоровье и благополучие людей

• Возможности для самореализации и развития талантов

• Комфортная и безопасная среда для жизни

• Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство

• Цифровая трансформация

25 авторов наиболее востребованных тем по итогам обсуждения на крауд-платформе получат приглашение на ПМЭФ-2024.

Регистрация представителей СМИ продлится до 1 мая на официальном сайте ПМЭФ.