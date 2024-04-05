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Пресс-релиз

Определена новая концепция Молодежного дня ПМЭФ

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Фонд «Росконгресс»

8 июня состоится Международный молодежный экономический форум, в котором примут участие молодые предприниматели, управленцы, талантливые студенты, аспиранты и ученые, в том числе отмеченные стипендиями, грантами и премиями президента Российской Федерации.

Организатор Международного молодежного экономического форума — фонд «Росконгресс», традиционно, он пройдет в последний день ПМЭФ.

Повестка Молодежного дня ПМЭФ-2024 охватывает все сферы самореализации молодого поколения: меры поддержки бизнеса, развитие профессиональных сообществ молодежи, международные научные и технологические проекты, туризм, экологию и многое другое.

По словам советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря организационного комитета ПМЭФ Антона Кобякова, в этом году формат молодежной программы ПМЭФ-2024 будет концептуально изменен в пользу практико-ориентированного контента на площадке форума и будет содержать новые форматы, нацеленные на создание возможностей для самореализации молодых талантливых лидеров, развитие института наставничества и привлечение молодых людей к решению вопросов глобальной социально-экономической повестки.

«Главная цель нового формата — создание постоянно действующей, инновационной и вдохновляющей площадки для талантливой молодежи, благодаря которой год за годом будет формироваться «кадровый резерв» лучших молодых специалистов различных сфер экономики для ведущих российских компаний», — отметил Антон Кобяков.

Планируется, что спикерами деловой программы выступят представители международного сообщества лидеров и предпринимателей следующего поколения «Friends for Leadership» (FFL), которое было сформировано по итогам Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году.

FFL получило подтверждение специального консультативного статуса Экономического и Социального Совета ООН в лице фонда «Центр международного продвижения», который совместно с фондом «Росконгресс» и при поддержке президентской программы «Новое поколение», реализуемой Россотрудничеством, ведет работу на протяжении 5 лет, и теперь она выведена на мировой уровень с новыми возможностями взаимодействия с ООН.

В целях создания и функционирования в рамках ПМЭФ действенного механизма взаимодействия молодежного сообщества, способствующего обеспечению эффективных деловых коммуникаций и плодотворного диалога молодежи с представителями власти и экспертами мирового уровня, Оргкомитетом ПМЭФ принято решение об аккредитации
участников Молодежного дня без регистрационного взноса.

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке. ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге.

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