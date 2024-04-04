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«Газпром-Медиа Холдинг» третий год подряд выступит генеральным медиапартнером ПМЭФ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Газпром-Медиа Холдинг» выступит генеральным медиапартнером XVII Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 5 по 8 июня 2024 года.

Партнерство холдинга с организатором ПМЭФ фондом «Росконгресс» предусматривает широкую информационную поддержку мероприятий и повестки форума на ресурсах «Газпром-Медиа». Также традиционно топ-менеджеры холдинга и его компаний примут экспертное участие в треках деловой программы ПМЭФ-2024.

Как отметил председатель правления, директор фонда «Роскогресс» Александр Стуглев, «Газпром-Медиа Холдинг» и фонд «Росконгресс» являются стратегическими партнерами, и уже третий год холдинг выступает генеральным медиапартнером ПМЭФ.

«Мы благодарим холдинг за институциональную информационную поддержку проектов фонда и не только в анонсирующий период их подготовки, а в течение всего календарного года, поскольку ресурсы «Газпром-Медиа Холдинга» позволяют максимально широко рассказывать общественности о деловой, молодежной, социальной, спортивной и культурной повестках, сформированных в нашей экосистеме», — сказал Александр Стуглев.

«ПМЭФ уже давно стал одной из ведущих международных площадок и играет важную роль в формировании многополярного мира. Мы рады быть причастными к такому значимому для всей страны деловому событию и внести свой вклад в продвижение актуальной повестки форума в медийном пространстве. Нашей многомиллионной аудитории будут доступны различные форматы контента — от анонсов выступлений ведущих экспертов рынка до репортажей по итогам ключевых дискуссий, а также прямые трансляции сессий на национальном видеохостинге RUTUBE», — прокомментировала заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева.

В 2021 году в рамках Петербургского международного экономического форума «Газпром-Медиа Холдинг» и Фонд Росконгресс подписали соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве. Партнерство подразумевает взаимную консультационную, экспертную, а также информационную поддержку в целях объективного и всестороннего освещения в российском и мировом инфопространстве совместных мероприятий.

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