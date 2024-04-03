Обнародована программа форума «Мир возможностей», который пройдет в Дубае 23-24 апреля

23-24 апреля 2024 г. в отеле Ritz Carlton, расположенном в Дубайском международном финансовом центре (DIFC), состоится ежегодный международный бизнес-форум «Мир возможностей», который организует Корпорация «Синергия» при поддержке Фонда Росконгресс.

Участников форума ожидает насыщенная программа и выступления спикеров самого высокого уровня, среди них: генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, заместитель министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов, генеральный директор Dubai Silicon Oasis Мухаммед Аль Заруни, Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и другие.

Так, в первый день форума 23 апреля эксперты раскроют возможности, открывающиеся для России в различных секторах экономики, перспективы сотрудничества стран БРИКС и стратегического партнерства стран персидского залива и России в контексте транспортно-логистического потенциала.

Отдельным направлением первого дня форума станет развитие двусторонних экономических отношений Россия-ОАЭ: на полях мероприятия пройдут сессии «Окно на Восток: возможности для торговли и бизнеса в ОАЭ», «Тренды девелопмент-индустрии ОАЭ: во что инвестировать в 2024», «Перспективы сотрудничества для развития медицинского туризма в ОАЭ и России» и «Россия и ОАЭ: реализация промышленно-инновационного потенциала через международное партнерство».

Другие темы, которые поднимут на полях первого дня форума: новейшие ИТ-разработки в регионах мира, развитие туризма в странах БРИКС и новые возможности в спорте.

Второй день форума 24 апреля будет посвящен прикладным направлениям. Так, участники «Мира Возможностей» обсудят ключевые вызовы и возможности, связанные с переходом к экономике, основанной на искусственном интеллекте, инициативы, которые помогают женщинам эффективно реализовывать свой потенциал в деловой жизни, и развитие фармацевтического и медицинского бизнеса с созданием совместных производств на пространстве БРИКС.

Другие темы второго дня — глобальные тренды в сфере науки и образования и дизайн среды как часть культурного диалога между Востоком и Западом.

«Наша миссия — заявить о технологическом лидерстве России в новой экономике и укрепить позицию страны как ключевого технологического партнера для стран MENA. Форум призван способствовать экспансии российских компаний на международные рынки», — отмечает Александр Румянцев, генеральный директор международного бизнес-форума «Мир возможностей».

Дополнительная информация о форуме доступна на официальном сайте.