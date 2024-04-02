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При поддержке «Роснефти» в Нижневартовске прошел юбилейный «Кубок нефтяных стран» по боксу

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В Нижневартовске прошли международные соревнования по боксу «Кубок нефтяных стран», посвященные памяти Героя социалистического труда Фармана Салманова. Поддержку в организации соревнований оказал «Самотлорнефтегаз» в рамках Соглашения о сотрудничестве НК «Роснефть» и правительства ХМАО-Югры. На трибунах в числе болельщиков побывали дети из Белгородской области, которые сейчас гостят в столице Самотлора.

В этом году соревнования проводились в двадцатый раз и были приурочены к 25-летнему юбилею «Самотлорнефтегаза».

На ринге встретились 165 боксеров из 16 стран – России, Молдовы, Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Сербии, Конго, Кубы, Гвинеи, Монголии, Нигерии. По итогам разыгранных 25 комплектов медалей лидером турнирной таблицы стала сборная России.

В соревнованиях в качестве почетного гостя принял участие Чемпион Олимпийских игр 2020 года по боксу житель г. Нижневартовска Альберт Батыргазиев.

Поддержка массового спорта в регионах деятельности – одно из важных направлений социальной политики «Роснефти» и ее дочерних обществ. Компания финансирует строительство ледовых арен, спортивных комплексов и многофункциональных спортивных площадок в регионах присутствия. «Роснефть» также оказывает поддержку любительскому спорту, проводит масштабную работу по популяризации здорового образа жизни как среди собственных сотрудников, так и населения в регионах деятельности.

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