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Фонд «Росконгресс» поучаствует в организации Африканской энергетической недели в Кейптауне

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Фонд «Росконгресс»

Африканская энергетическая неделя состоится с 4 по 8 ноября 2024 года в Международном конференц-центре Кейптауна. АЭН проходит под девизом «Инвестируйте в энергетику Африки». В этом году форум вновь станет местом встречи президентов, министров и политиков африканских стран с региональными и иностранными инвесторами. Событие получит формат интерактивной мультиформатной выставки и делового мероприятия, которое объединит на одной площадке международных и африканских игроков в сфере энергетики.

Фонд «Росконгресс» выступит стратегическим партнером форума. Соглашение о сотрудничестве между фондом и организатором АЭН, Африканской энергетической палатой, было подписано на площадке Российской энергетической недели в октябре 2023 года. Организации установили партнерские отношения, направленные на реализацию совместных проектов и достижение взаимовыгодных целей.

Африканская энергетическая неделя является приоритетной деловой платформой для энергетической отрасли всего континента. За относительно короткий срок своего существования АЭН превратилась не только в крупнейший слет игроков в сфере энергетики на континенте, но и в новую инновационную площадку, на которой можно будет строить будущее энергетического сектора Африки, стала местом для официального заключения сделок, налаживания партнерских связей и продвижения устойчивой энергетики.

«Электроэнергетика – одно из важнейших направлений сотрудничества России и стран Африканского континента: проекты в этой сфере прорабатываются с 16 странами Африки. За последние годы деловые мероприятия, которые состоялись в России, в том числе Саммит и Экономический форум Россия – Африка, Петербургский международный экономический форум и Российская энергетическая неделя, показали, что представители стран Африканского континента видят большие перспективы в сотрудничестве с нашей страной. Этот интерес взаимен, и российские официальные лица и предприниматели также заинтересованы в развитии отношений по широкому спектру направлений. Уверен, что в этом году Африканская энергетическая неделя станет местом объединения и даст дополнительный мощный импульс развитию многоформатного долгосрочного сотрудничества России и Африки, продолжит диалог, начатый на российских мероприятиях», – подчеркнул советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Программа АЭН в этом году представляет собой динамичную палитру возможностей, подчеркивающую ключевую роль нефти и газа в энергетическом ландшафте Африки. Участников ждет глубокое погружение в инвестиционные перспективы и изучение высокодоходных предприятий и нормативно-правовой базы. Центральное место занимает целый ряд проектов – от инновационных инициатив в области возобновляемых источников энергии до стратегических проектов по разработке нефти, создавая фундамент для обсуждения подходов к устойчивому развитию не только Африканского континента, но и всей планеты.

В числе ключевых тем деловой программы АЭН-2024 также состояние нефтяной отрасли континента, стратегии обеспечения капитала для проектов разведки и добычи, Африка как глобальный СПГ-хаб. Участники форума также обсудят методы и технологии увеличения добычи на месторождениях, развитие геологоразведки на Африканском континенте, трубопроводные проекты и энергетический переход в странах Африки. Отдельное внимание будет уделено приватизации и конкурентным рынкам, состоянию ядерной отрасли Африки, обеспечению капитала для возобновляемых источников энергии. Выставочная часть форума продемонстрирует африканские нефтегазовые проекты, технологические инновации в нефтегазовой отрасли континента.

«Возлагаю большие надежды на сотрудничество с фондом «Росконгресс» в рамках Африканской энергетической недели – главного события в Африке в сфере энергетики. Приняв участие в ряде мероприятий, организованных фондом, я надеюсь на дальнейшую совместную работу в качестве стратегических партнеров и не сомневаюсь, что такое партнерство окажет содействие Африканской энергетической неделе в привлечении глобальных инвесторов, поставщиков, сервисных компаний в Африку в качестве привлекательного направления для инвестирования в энергетику. Такое сотрудничество предоставит нам возможность использовать природный газ и возобновляемые источники энергии, такие как ядерная энергия, для улучшения жизни африканцев и поможет нам преодолеть энергетическую бедность», – подчеркнул исполнительный председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк.

В работе Африканской энергетической недели – 2023, которая состоялась в Кейптауне в середине октября прошлого года, приняли участие президенты африканских стран, в том числе президент Намибии Хаге Гейнгоб, президент Сенегала Маки Саль, президент Уганды Йовери Мусевени, а также министры энергетической и нефтяной отраслей ЮАР, Южного Судана, Уганды, Экваториальной Гвинеи, Конго-Браззавиля, Ганы, Мозамбика и других стран. Также форум посетило большое число представителей международных правительственных учреждений и неправительственных организаций, в том числе ОПЕК, Африканской организации производителей нефти, форума стран – экспортеров газа, а также международных компаний из России, США, Европы и Саудовской Аравии. Всего площадка собрала более 5 тысяч участников из почти 70 стран мира, включая правительственные делегации из 24 стран мира и представителей нефтяных компаний из 55 государств. В работе форума приняли участие российские ГК «Росатом», ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл» и ПАО «Новатэк».

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