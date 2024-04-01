Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Жителям крупных городов расскажут о самых популярных именах новорожденных

close
100%
Shutterstock

В Год семьи Агентство стратегических инициатив (АСИ) и медиахолдинг МАЕР запускают масштабную информационную кампанию в крупных городах России. На диджитальных панелях жители увидят инфографику с самыми популярными именами детей в своем регионе, а через специальный чат-бот смогут рассказать об именах, которые они хотят дать своим детям.

Проект запускается 1 апреля в Москве, Воронеже, Тюмени, Уфе, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Челябинске, Волгограде и Екатеринбурге.

1 июня подведут его итоги — жители сравнят имена, которые чаще всего выбирали в начале года для новорожденных, с теми, которые станут самыми популярными уже в ближайшее время. Отправить желаемые имена для своих будущих детей можно через чат-бот - @nashi_deti_bot.

«Сегодня стартовала двухмесячная охватная рекламная кампания. Задействована вся премиальная сеть медиаэкранов и диджитал-суперсайтов нашего медиахолдинга. В Год семьи ролики с самыми популярными детскими именами увидят порядка 20 млн человек. Всего до дня защиты детей, до 1 июня, нам удастся обеспечить свыше 900 млн визуальных контактов с транслируемой информацией», — сказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

В формате нового медиа компания также будет информировать жителей российских регионов о социальных, образовательных, технологических, проектах, которые реализуются под эгидой Агентства стратегических инициатив.

«Будем рассказывать о людях, которые удалось реализовать свои замыслы и внести свой вклад в развитие России. Это и предприниматели, создавшие уникальные инновационные продукты в различных отраслях. Это и учители, придумавшие, как увлечь детей историей своей страны, и врачи, которым удалось выстроить новую систему маршрутизации пациентов. Очень много простых людей, которые каждый день меняют страну к лучшему, и нам бы хотелось, чтобы о них знали», — сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Агентство стратегических инициатив также готово подключиться к разработке отраслевого стандарта и критериев, которые позволят интегрировать важные для общества социальные смыслы в коммерческую рекламу. С предложением включить в рекламу социальный контекст выступил Константин Майор на форуме «Сильные идеи нового времени» в феврале этого года, его поддержал президент России Владимир Путин.

Картина дня
На руднике «Пионер» остановили спасательную операцию. 13 горняков остались под завалами
На руднике «Пионер» в Приамурье прекратили операцию по спасению 13 горняков
Военная операция на Украине, день 768-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 768-й день
Автобус столкнулся со скорым поездом под Ярославлем
Редактору «Радио Свобода» продлили арест по делу об иноагентах
Войска РФ захватили два опорных пункта ВСУ под Вербовым
В ОКР обвинили МОК в бойкоте российских спортсменов
Москвичам назвали актуальные цены на шашлык
Новости и материалы
«Северсталь» остановит крупнейшую доменную печь в Череповце на ремонт
Стало известно, из-за какой болезни Шакро Молодой вышел на свободу
В подмосковном Хотьково произошел пожар на заводе
Французский политик заявил, что членство в НАТО ослабляет Францию
Почти 70 граждан Киргизии не впустили в Россию после теракта в «Крокусе»
В Финляндии анонсировали митинг против закрытия границы с Россией
Народный артист Сергей Гармаш не выступит в Челябинске из-за болезни
На главу района в Красноярском крае завели уголовное дело за разъзеды на служебном Camry
Российская теннисистка объяснила, почему живет в Чехии
Xiaomi запустит линейку мощных Turbo-смартфонов
Стало известно, почему «Зенит» потерял очки в Самаре
Полиция нашла томичей, разъезжавших на авто с оружием
Российский военный выстрелил в посетителя ночного клуба, который заступился за девушку
Зеленский обсудил наращивание производства дронов
Поставщики нефти из США вытесняют ОПЕК+ на мировых рынках
«Не позволю усомниться в моих достижениях»: Орлова высказалась об отношениях со свекровью
Рогов заявил, что мост в подконтрольном Киеву Гуляйполе не подлежит восстановлению
Стало известно, почему взрослым людям снятся кошмары о школе
Все новости
ФСБ: один из пойманных в Дагестане боевиков возил оружие террористам из «Крокуса»
МИД России и Минюст думают об исключении «Талибана*» из списка террористов
Манижу проверят после слов о теракте в «Крокусе»
На Украине возбудили уголовное дело в отношении Маргариты Симоньян
Переговоры или дымящиеся развалины: чего РФ и Украина хотят добиться в ближайшие месяцы
Полковник Ходаренок: весной ВСУ сосредоточатся на ударах по объектам ТЭК и кораблям ЧФ
«Ее тело долго лежало в квартире». Что известно о смерти звезды «Дома-2» Либерж Кпадону
Родители экс-участницы «Дома-2» Кпадону едут в Москву на вскрытие тела
Легенда журналистики: Владимиру Познеру — 90
«Я с Запашными на короткой ноге». Актер Артем Бобцов — о сериале «Цирк!», КВН и самоиронии
Актер Бобцов рассказал, что получает пенсию по инвалидности около 9 тыс. рублей
Курортный сбор: как деньги туристов помогают развивать города
С 1 апреля 2024 года в Санкт-Петербурге начнут взимать курортный сбор
Курортный сбор в Петербурге: на что направят деньги туристов
С 1 апреля в Петербурге ввели курортный сбор
Германия хочет вернуть призыв в армию. Как на это повлияла СВО?
Полковник Ходаренок: Германия учтет опыт СВО, изучая возвращение призыва в армию
Тест: угадайте советский мультфильм по смешной фразе
Вспомните, из какого мультфильма времен СССР эта забавная цитата
«Отсрочка в 3-5 лет — уже большой успех». О прорывах в диагностике и лечении болезни Паркинсона
Академик Иллариошкин назвал три прорыва в диагностике болезни Паркинсона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами