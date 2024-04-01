Жителям крупных городов расскажут о самых популярных именах новорожденных

В Год семьи Агентство стратегических инициатив (АСИ) и медиахолдинг МАЕР запускают масштабную информационную кампанию в крупных городах России. На диджитальных панелях жители увидят инфографику с самыми популярными именами детей в своем регионе, а через специальный чат-бот смогут рассказать об именах, которые они хотят дать своим детям.

Проект запускается 1 апреля в Москве, Воронеже, Тюмени, Уфе, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Челябинске, Волгограде и Екатеринбурге.

1 июня подведут его итоги — жители сравнят имена, которые чаще всего выбирали в начале года для новорожденных, с теми, которые станут самыми популярными уже в ближайшее время. Отправить желаемые имена для своих будущих детей можно через чат-бот - @nashi_deti_bot.

«Сегодня стартовала двухмесячная охватная рекламная кампания. Задействована вся премиальная сеть медиаэкранов и диджитал-суперсайтов нашего медиахолдинга. В Год семьи ролики с самыми популярными детскими именами увидят порядка 20 млн человек. Всего до дня защиты детей, до 1 июня, нам удастся обеспечить свыше 900 млн визуальных контактов с транслируемой информацией», — сказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

В формате нового медиа компания также будет информировать жителей российских регионов о социальных, образовательных, технологических, проектах, которые реализуются под эгидой Агентства стратегических инициатив.

«Будем рассказывать о людях, которые удалось реализовать свои замыслы и внести свой вклад в развитие России. Это и предприниматели, создавшие уникальные инновационные продукты в различных отраслях. Это и учители, придумавшие, как увлечь детей историей своей страны, и врачи, которым удалось выстроить новую систему маршрутизации пациентов. Очень много простых людей, которые каждый день меняют страну к лучшему, и нам бы хотелось, чтобы о них знали», — сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Агентство стратегических инициатив также готово подключиться к разработке отраслевого стандарта и критериев, которые позволят интегрировать важные для общества социальные смыслы в коммерческую рекламу. С предложением включить в рекламу социальный контекст выступил Константин Майор на форуме «Сильные идеи нового времени» в феврале этого года, его поддержал президент России Владимир Путин.