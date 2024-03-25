На пути к ПМЭФ: состоялась выездная сессия в ЮАР

27 марта в Йоханнесбурге состоялась выездная сессия Петербургского международного экономического форума. В мероприятии приняли участие более 100 представителей органов государственной власти, крупного бизнеса ЮАР и СМИ. Началось мероприятие с минуты молчания в память о погибших в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Бизнес-диалог Россия-Африка – традиционный формат, который объединяет бизнес и официальные круги из Африки и России на ПМЭФ с 2016 года. Более того, это прекрасный практический инструмент, позволяющий расширять направления сотрудничества, как географические, так и информационные. Мы ожидаем широкого представительства участников из стран Африки и ЮАР, это позволит сохранить темп развития наших отношений который был набран по итогам проведения второго Саммита и Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка», – отметил заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков.

В ходе сессии обсуждалось развитие делового сотрудничества между Россией и Южной Африкой. Эксперты в области энергетики, торговли и бизнеса рассмотрели тенденции расширения сотрудничества на рынках на фоне глобальных изменений.

«Россия и ЮАР поддерживают устойчивые отношения, основанные на взаимном уважении и стремлении к совместному развитию. Мы не только укрепляем торговые связи, но и стремимся к поиску новых взаимовыгодных соглашений, направленных на развитие наших стран и укрепление логистических путей. Сегодня наша цель – продолжить расширение партнерства, поддерживая взаимное суверенное развитие в различных областях», – прокомментировал заместитель торгового представителя в ЮАР Олег Савиков.

«На протяжении многих лет Россия является надежным партнером Африки и будет продолжать играть важную роль в её энергетическом развитии. Обе стороны стремятся к установлению прочных связей и партнерства. Российские компании, выступающие в качестве глобальных энергетических игроков, стремятся осваивать международные рынки и инвестировать в них, в том числе Африка, предлагая технологический опыт, необходимый для раскрытия ее энергетического потенциала. Взаимоотношения России с Африкой, особенно в энергетическом секторе постоянно растут. ПМЭФ выступает площадкой для усиления этого сотрудничества и перехода к стратегическому партнерству», – отметил исполнительный председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк.

Регистрация представителей СМИ продлится до 1 мая на официальном сайте ПМЭФ.

27-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года в Санкт-Петербурге.