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Пресс-релиз

В ЮАР впервые состоится выездная сессия ПМЭФ

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Росконгресс

27 марта в Йоханнесбурге состоится выездное мероприятие Петербургского международного экономического форума 2024 года. Главная тема – «ПМЭФ-2024: развитие делового сотрудничества между Россией и Южно-Африканской Республикой».

«Летом 2023 года мы провели второй Саммит и Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка, по-настоящему масштабное и беспрецедентное мероприятие. Мы видим взаимный интерес и понимаем, что для продолжения плодотворного диалога необходимо использовать новые форматы, выездное мероприятие – один из них. Таким образом мы можем при личном общении рассказать о преимуществах, которые дает площадка ПМЭФ», – отметил заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков.

За последние годы наблюдается интерес компаний из секторов: АПК, металлообрабатывающая промышленность, розничная торговля, а также негосударственных образовательных и консульских учреждений. Параллельно Россия и ЮАР активно сотрудничают в рамках БРИКС и регулярно взаимодействуют на международном уровне, что открывает множество возможностей для бизнеса обеих стран.

«У наших стран всегда было стремление к развитию торговли. Россия не только является ключевым партнером Южно-Африканской Республики, но и играет важную роль в поставках технологий для развития ее экономики. Мы активно сотрудничаем в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, добыча и переработка полезных ископаемых, а также интеллектуальная собственность. Многолетнее стратегическое партнерство между ЮАР и Россией создает прочные основания для дальнейшего укрепления нашего союза. Участие ведущих компаний и представителей ЮАР в Петербургском международном экономическом форуме не только способствует установлению деловых связей, но и содействует развитию нашего взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества», – прокомментировал президент Black Business Council Элиас Монаге.

Среди спикеров мероприятия – заместитель торгового представителя в ЮАР Олег Савиков, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков, исполнительный председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк, старший исполнительный директор Aspen Pharmacare, член South Africa BRICS Business Council Ставрос Николау, президент Black Business Council Элиас Монаге, президент African United Business Confederation Джордж Себулела и председатель правления Ladies in the Frontline SA Слаузи Зодва Могами.

Регистрация представителей СМИ продлится до 1 мая на официальном сайте ПМЭФ.

XXVII Петербургский экономический форум состоится 5–8 июня 2024 года.

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