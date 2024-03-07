«Роснефть» провела в Оренбурге «Гонку титанов»

При поддержке компании «Оренбургнефть» состоялось масштабное спортивное событие «Гонка титанов». Мероприятие прошло в спортивном центре города Бузулука и объединила более 280 участников – работников «Оренбургнефти», Бузулукского газоперерабатывающего предприятия, РН-Сервис (входят в «Роснефть») и членов их семей, молодых специалистов, жителей региона.

Поддержка здорового образа жизни – одно из важных направлений социальной политики «Роснефти». Компания развивает спортивно-оздоровительное движение «Энергия жизни», в рамках которого сотрудники регулярно занимаются спортом и участвуют в различных соревнованиях.

Зрелищные состязания объединили любителей активного и здорового образа жизни разных возрастов, в числе которых были и представители «Движения первых». Участники соревновались в силе и выносливости на ринге, демонстрировали баланс и скорость в эстафетах, проявляли смекалку в увлекательных головоломках, преодолевали полосу препятствий, состоящую из сложных элементов.

Ежегодно сотрудники «Оренбургнефти» принимают участие в соревнованиях различного уровня: состязаниях по бегу «Энергия жизни», стартах по триатлону IRONSTAR в составе сборной «Роснефти», фестивалях рабочего спорта, соревнованиях между структурными подразделениями предприятия. Нефтяники традиционно занимаются плаванием, проводят товарищеские встречи по хоккею, футболу, волейболу, баскетболу и мотивируют к занятиям спортом подрастающее поколение.