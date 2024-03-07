«Роснефть» повышает эффективность очистки трубопроводов

Компания «Славнефть-Красноярскнефтегаз» получила патент на инновационную разработку в области трубопроводного транспорта. Специалисты предприятия изобрели устройство для очистки внутренней полости трубопроводов. Новая разработка позволила повысить скорость обслуживания трубопроводов за счет сокращения количества стандартных операций в 2 раза.

Благодаря новой конструкции поршня с применением полиуретановых ножей разного диаметра значительно повысился уровень очистки трубопровода и качества его диагностики. Технология успешно прошла опытно-промышленные испытания на Куюмбинском нефтегазоконденсатном месторождении и подтвердила свою эффективность.

В рамках программы повышения производственной эффективности в 2024 году проект использования запатентованного очистного устройства будет предложен для тиражирования на производственных объектах «Роснефти».

Развитие технологического потенциала ‑ один из ключевых элементов корпоративной стратегии «Роснефть ‑ 2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.