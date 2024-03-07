На скорости медиа. Креативный кейс Rambler&Co на Играх Будущего

В феврале-марте 2024 года в Казани прошли первые в истории Игры Будущего – это масштабный мультиспортивный турнир на стыке спорта, науки и технологий. Медиахолдинг Rambler&Co стал информационным медиапартнером соревнований и создал свою креативную локацию в Городе Игр Будущего – развлекательной, образовательной и просветительской интерактивной площадке на территории международного выставочного центра «Казань Экспо».

Медиа будущего

Присутствие стенда Rambler&Co на мероприятиях отражает важные направления позиционирования медиахолдинга. Для Игр Будущего выбран образовательный стрим. Креативная зона призывала гостей повысить медиаграмотность, а также продемонстрировать принципы работы современных СМИ, в которых нужно быть таким же быстрым и внимательным, как в спорте. Так, главным теглайном локации стал «На скорости медиа». Совместно с IT Department аgency холдинг создал фиджитал-зону с несколькими вовлекающими игровыми механиками, которые были релевантны и мероприятию, и миссии Rambler&Co – рассказать, как ориентироваться в быстром потоке новостей, выделять главное и не забывать о себе – эмоциях, ощущениях и здоровом образе жизни.

«Медиахолдинг впервые стал генеральным информационным партнером столь масштабного международного мероприятия, в котором принимали участие представители 116 стран мира, что в текущих реалиях звучит практически неосуществимо. Мы благодарим организаторов за эту возможность. Концепт нашей креативной локации был создан в формате фиджитал, как и сам ивент. Однако больше всего драйвит общение с нашей аудиторией: читателями СМИ и пользователями сервисов Rambler&Co. На Играх Будущего мы вместе обсудили медиаграмотность, поговорили о борьбе с фейками, ответили на вопросы о закулисной работе медиа – живая обратная связь, которая запомнилась. Будем продолжать делать наши СМИ и активности еще более полезными, эмоциональными и вовлекающими», — рассказала Виктория Джигкаева, директор по внешним коммуникациям Rambler&Co.

Фиджитал-стенд

Концепция Игр Будущего состоит в объединении киберспорта и классического физического (digital+physical=phygital – фиджитал, прим. ред.). Креативная зона Rambler&Co также включал активности обоих форматов. Пользовательский путь начинался с чат-бота, доступ к которому открывался после сканирования QR-кода на входной зоне. В нем гостей ждал приветственный тест на медиаграмотность, в котором холдинг знакомил с важными понятиями и ситуациями современного медиаландшафта. Что такое фаббинг, как распознать фейк, зачем развивать критическое мышление. За каждый правильный ответ начислялось по 10 баллов. Всего заработать можно было 70 по количеству вопросов. С таким «стартовым капиталом» гости получали доступ к другим активностям локации:

Велотренажер, который заряжал гаджеты. Гости могли физически ощутить, как тяжело бывает самостоятельно гнаться за всеми инфоповодами мира. В течение одной минуты нужно было крутить педали, при этом скорость велосипеда преобразовывалась в энергию, которая питала большую батарею, а также заряжала телефоны всех желающих.

2. Браузерная игра. После реального велосипеда участник пересаживался на виртуальный в игре жанра «раннер» – необходимо было ехать вперед по трассе, собирать проверенные новости и уклоняться от фейков. Верифицированные инфоповоды обозначались амперсандом – значком бренда Rambler&Co, а фейки – мисками с лапшой.

3. Спидрайтинг. Тренажер на скорость печати дает почувствовать себя журналистом на дежурстве в разгар важных событий. За минуту требовалось набрать как можно большее количество знаков на клавиатуре.

Гости получали натуральный витаминный напиток или питательный батончик за прохождение всех активностей. А также могли принять участие в розыгрыше брендированного пауэрбанка! За все игры на стенде начислялись баллы. За велотренажер – «веловатты» выработанной энергии, в браузерном раннере – число собранных новостей, в спидрайтинге – количество правильно набранных символов. Все результаты суммировались в чат-боте и добавлялись в турнирную таблицу. В конце дня победители получали пуш-уведомления о выигрыше и возвращались за призами.

Реакция и результаты

На фиджитал-локацию медиахолдинга Rambler&Co приходили и участники соревнований, и иностранные гости, и косплееры, волонтеры, партнеры, зрители Игр Будущего, и множество посетителей «Казань Экспо» семьями и целыми поколениями. Возрастные ограничения были установлены только на велотренажер (18+), в остальных активностях могли принять участие в том числе и дети. Семьи устраивали совместный челлендж – взрослые шли крутить педали велосипеда или печатать на скорость, дети играли в браузерную игру, и все вместе обсуждали вопросы теста – а правда ли, что с фейками в 2023 году столкнулись целых 93% россиян? Самой возрастной участницей стала волонтер из Казани (73 года!), которая посоревновалась с молодежью в физических активностях, показала высокие результаты в медиаграмотности и забрала с собой пауэрбанк!

Зона Rambler&Co с 21 февраля по 3 марта охватила 186 314 человек, которые ради интереса азартно пытались выработать как можно больше энергии, заряжали свои гаджеты и тренировали скилл быстрой печати. За призы поборолись 2 796 пользователей Telegram-бота, в браузерную игру-раннер поиграли 2 245 пользователей и 40 победителей получили фирменные зарядные устройства. Активность получила широкую онлайн-поддержку. В официальной группе медиахолдинга Rambler&Co «ВКонтакте» общий охват постов по Играм Будущего составил более 627 000, средний охват публикации – 28 500 (это выше средних показателей охватов по другим темам месяца примерно в 4 раза). Канал Rambler Way в мессенджере Telegram показал средний охват постов 5 700 (почти в 10 раз выше средних показателей февраля 2024), рост подписчиков +16%.

Медиахолдинг Rambler&Co укрепил имидж своих активов как проверенных СМИ с верифицированными источниками информации и продемонстрировал заботу о читателях, образовывая их в сфере медиаграмотности и выступая за здоровый образ жизни. Минута на велотренажере позволяла провести небольшую, но полезную кардиоактивность, а выработка энергии для гаджетов своими силами сокращала потреблении электроэнергии. А питательные призы участникам – тот самый необходимый для подзарядки перекус в насыщенной программе Игр Будущего.