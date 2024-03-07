Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Пресс-релиз

На скорости медиа. Креативный кейс Rambler&Co на Играх Будущего

close
100%
Пресс-служба Rambler&Co

В феврале-марте 2024 года в Казани прошли первые в истории Игры Будущего – это масштабный мультиспортивный турнир на стыке спорта, науки и технологий. Медиахолдинг Rambler&Co стал информационным медиапартнером соревнований и создал свою креативную локацию в Городе Игр Будущего – развлекательной, образовательной и просветительской интерактивной площадке на территории международного выставочного центра «Казань Экспо».

Медиа будущего

Присутствие стенда Rambler&Co на мероприятиях отражает важные направления позиционирования медиахолдинга. Для Игр Будущего выбран образовательный стрим. Креативная зона призывала гостей повысить медиаграмотность, а также продемонстрировать принципы работы современных СМИ, в которых нужно быть таким же быстрым и внимательным, как в спорте. Так, главным теглайном локации стал «На скорости медиа». Совместно с IT Department аgency холдинг создал фиджитал-зону с несколькими вовлекающими игровыми механиками, которые были релевантны и мероприятию, и миссии Rambler&Co – рассказать, как ориентироваться в быстром потоке новостей, выделять главное и не забывать о себе – эмоциях, ощущениях и здоровом образе жизни.

«Медиахолдинг впервые стал генеральным информационным партнером столь масштабного международного мероприятия, в котором принимали участие представители 116 стран мира, что в текущих реалиях звучит практически неосуществимо. Мы благодарим организаторов за эту возможность. Концепт нашей креативной локации был создан в формате фиджитал, как и сам ивент. Однако больше всего драйвит общение с нашей аудиторией: читателями СМИ и пользователями сервисов Rambler&Co. На Играх Будущего мы вместе обсудили медиаграмотность, поговорили о борьбе с фейками, ответили на вопросы о закулисной работе медиа – живая обратная связь, которая запомнилась. Будем продолжать делать наши СМИ и активности еще более полезными, эмоциональными и вовлекающими», — рассказала Виктория Джигкаева, директор по внешним коммуникациям Rambler&Co.

Фиджитал-стенд

Концепция Игр Будущего состоит в объединении киберспорта и классического физического (digital+physical=phygital – фиджитал, прим. ред.). Креативная зона Rambler&Co также включал активности обоих форматов. Пользовательский путь начинался с чат-бота, доступ к которому открывался после сканирования QR-кода на входной зоне. В нем гостей ждал приветственный тест на медиаграмотность, в котором холдинг знакомил с важными понятиями и ситуациями современного медиаландшафта. Что такое фаббинг, как распознать фейк, зачем развивать критическое мышление. За каждый правильный ответ начислялось по 10 баллов. Всего заработать можно было 70 по количеству вопросов. С таким «стартовым капиталом» гости получали доступ к другим активностям локации:

  1. Велотренажер, который заряжал гаджеты. Гости могли физически ощутить, как тяжело бывает самостоятельно гнаться за всеми инфоповодами мира. В течение одной минуты нужно было крутить педали, при этом скорость велосипеда преобразовывалась в энергию, которая питала большую батарею, а также заряжала телефоны всех желающих.

2. Браузерная игра. После реального велосипеда участник пересаживался на виртуальный в игре жанра «раннер» – необходимо было ехать вперед по трассе, собирать проверенные новости и уклоняться от фейков. Верифицированные инфоповоды обозначались амперсандом – значком бренда Rambler&Co, а фейки – мисками с лапшой.

3. Спидрайтинг. Тренажер на скорость печати дает почувствовать себя журналистом на дежурстве в разгар важных событий. За минуту требовалось набрать как можно большее количество знаков на клавиатуре.

Гости получали натуральный витаминный напиток или питательный батончик за прохождение всех активностей. А также могли принять участие в розыгрыше брендированного пауэрбанка! За все игры на стенде начислялись баллы. За велотренажер – «веловатты» выработанной энергии, в браузерном раннере – число собранных новостей, в спидрайтинге – количество правильно набранных символов. Все результаты суммировались в чат-боте и добавлялись в турнирную таблицу. В конце дня победители получали пуш-уведомления о выигрыше и возвращались за призами.

Реакция и результаты

На фиджитал-локацию медиахолдинга Rambler&Co приходили и участники соревнований, и иностранные гости, и косплееры, волонтеры, партнеры, зрители Игр Будущего, и множество посетителей «Казань Экспо» семьями и целыми поколениями. Возрастные ограничения были установлены только на велотренажер (18+), в остальных активностях могли принять участие в том числе и дети. Семьи устраивали совместный челлендж – взрослые шли крутить педали велосипеда или печатать на скорость, дети играли в браузерную игру, и все вместе обсуждали вопросы теста – а правда ли, что с фейками в 2023 году столкнулись целых 93% россиян? Самой возрастной участницей стала волонтер из Казани (73 года!), которая посоревновалась с молодежью в физических активностях, показала высокие результаты в медиаграмотности и забрала с собой пауэрбанк!

Зона Rambler&Co с 21 февраля по 3 марта охватила 186 314 человек, которые ради интереса азартно пытались выработать как можно больше энергии, заряжали свои гаджеты и тренировали скилл быстрой печати. За призы поборолись 2 796 пользователей Telegram-бота, в браузерную игру-раннер поиграли 2 245 пользователей и 40 победителей получили фирменные зарядные устройства. Активность получила широкую онлайн-поддержку. В официальной группе медиахолдинга Rambler&Co «ВКонтакте» общий охват постов по Играм Будущего составил более 627 000, средний охват публикации – 28 500 (это выше средних показателей охватов по другим темам месяца примерно в 4 раза). Канал Rambler Way в мессенджере Telegram показал средний охват постов 5 700 (почти в 10 раз выше средних показателей февраля 2024), рост подписчиков +16%.

Медиахолдинг Rambler&Co укрепил имидж своих активов как проверенных СМИ с верифицированными источниками информации и продемонстрировал заботу о читателях, образовывая их в сфере медиаграмотности и выступая за здоровый образ жизни. Минута на велотренажере позволяла провести небольшую, но полезную кардиоактивность, а выработка энергии для гаджетов своими силами сокращала потреблении электроэнергии. А питательные призы участникам – тот самый необходимый для подзарядки перекус в насыщенной программе Игр Будущего.

Картина дня
В НАТО заверили, что готовы к конфликту с Россией
Крупнейшая атака по энергосистеме Украины. Военная операция на Украине, день 758-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 758-й день
Долги — больше, арест — дольше: следователи нашли у Блиновских еще 657 млн «отмытых» рублей
СК РФ расширил обвинение по делу Елены и Алексея Блиновских
Жена Дробыша недовольна похудением после четвертых родов: «Я больше не такая красивая»
Россиянин сломал челюсть своей девушке-школьнице из-за того, что она общается с другими
В Одесской области без электричества остались более 50 тыс. абонентов
В Краснодаре приезжий мужчина спровоцировал ДТП и кулаками разбил окно другому водителю
Новости и материалы
Москвичам спрогнозировали дожди с мокрым снегом до конца месяца
На Днепровской ГЭС после взрывов произошел пожар
На территорию США попытались прорваться более 100 мигрантов
«Понравилось бросать его через бар»: Конор Макгрегор о драке с Джилленхолом
На руднике «Пионер» приостановили откачку грунтовых вод
Xiaomi показала свой самый дешевый смартфон с камерой Leica
футболист сборной России поставил оценку команде за матч с Сербией
Суд оставил семидневным арест Кологривого
В Бельгии предложили передать доходы от активов РФ на оружие для Киева
В Челябинске стена жилого дома отвалилась из-за сырости
Водонаева высказалась о внешности сына Арбениной после его редкого появления на публике
Экономист объяснил отзыв лицензии у банка «Стрела»
В РФ заявили, что британские власти тиражируют фейки о здоровье принцессы Миддлтон
Изучен новый белок, защищающий от диабета
Экс-ректора владивостокского университета обвинили в организации преступного сообщества
Никита Кологривый пожаловался на условия в изоляторе
В Евросоюзе предлагают пенсионным фондам инвестировать в оборону для помощи Украине
Британские ученые начали разработку вакцины от рака легких
Все новости
США потребовали от Украины прекратить удары по энергетическим объектам России
При обстреле Белгорода погибла женщина, гулявшая со своими собаками
Зеленский назвал «позором для Европы» темпы поставок боеприпасов
Вертолет Ми-8 упал под Белгородом
«Магия — наука с элементами творчества». Интервью со звездой «Битвы экстрасенсов» Соней Егоровой
Победительница «Реванша» Егорова посоветовала не давать кровь для ритуалов
«Москвич» сделал беспрецедентные скидки на свой кроссовер. Как долго это продлится?
Автоэксперт Мосеев: распродажа «Москвичей» по беспрецедентным ценам продолжится
«Никогда не смотрю свои фильмы»: Фанни Ардан — 75
«Я бы выбрал иностранный автомобиль». Интервью с нейросетью, которая заменит таксистов
В Международный день таксиста водитель будущего GigaChat дал интервью «Газете.Ru»
ЕС повысит тарифы на зерно из России. МИД предупредил, что это обострит ситуацию в мире
МИД: меры против российского зерна обострят ситуацию с продовольствием в мире
«Зеленскому предъявили ультиматум». В США рассказали, что помешало Украине начать переговоры
Херш заявил, что США вынудили Зеленского отказаться от переговоров с Россией
«Надо уничтожать»: в Кремле определились, что делать с предателями
Песков: в России не ждут возвращения вставших на позицию врага россиян
Такое с «Союзом» случилось впервые. Почему ракета не стартовала с Байконура?
Борисов: пуск «Союза МС-25» отменен из-за просадки напряжения источника тока
Ни жив ни мертв. Чем известен «крабовый король» Олег Кан
Какие уголовные дела были возбуждены против Олега Кана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами