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Фильм «Роснефти» стал лауреатом конкурса «Лучшее корпоративное видео – 2024»

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Depositphotos

Научно-популярный фильм «Путешествие сквозь время», произведенный НК «Роснефть» для международной выставки-форума «Россия», стал лауреатом ежегодного конкурса «Лучшее корпоративное видео» в номинации «VR, видео-мэппинг, 360, интерактивное видео».

Фильм в формате 360 рассказывает об уникальных геологических исследованиях континентального шельфа, которые компания силами Арктического Научного Центра ведет в северных морях с 2020 года. С помощью современных приемов визуализации зритель узнает, сколько миллионов лет образцам пород, которые специалисты получают из керна пробуренных стратиграфических скважин.

В рамках проекта НК «Роснефть» стратиграфическим бурением уже охвачены все моря российской Арктики, за 4 полевых сезона пробурено 26 скважин и отобрано более 2 километров керна. Фактически, для каждого моря малоглубинные скважины были первыми в истории изучения. Добытый каменный материал служит прямым источником геологической информации, необходимой для определения возраста (стратификации), состава и условий формирования пород шельфа и прогноза нефтегазовых систем региона. Комплексные лабораторно-аналитические (камеральные) исследования керна ведут специалисты компании «Иннопрактика» на базе научных лабораторий геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Конкурс «Лучшее корпоративное видео» ежегодно проводит АКМР (Ассоциация директоров по Коммуникациям и корпоративным Медиа России) совместно с ИД «МедиаБизнес». Главная цель – представить экспертам и партнерам перспективные направления бизнеса, а также оригинальные технологии создания корпоративного видеоконтента. Торжественная церемония награждения победителей традиционно проходит в рамках Московского Международного Фестиваля Корпоративного Видео.

Фильм «Путешествие сквозь время» демонстрируется в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках постоянной экспозиции компании на выставке «Россия».

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