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Открыт прием заявок на участие в инвестиционной премии «Вершина»

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Фонд «Росконгресс»

На Кавказском инвестиционном форуме состоится торжественная церемония вручения наград победителям премии «Вершина». Сбор заявок на участие в инвестиционной премии продлится до 22 апреля 2024 года. Премия Кавказского инвестиционного форума присуждается инвестиционным проектам и компаниям за их вклад в экономику и развитие инвестиционного потенциала регионов России.

Премией награждаются проекты, которые выделяются своей инновационностью, опережающими технологическими решениями, эффективным использованием ресурсов и значительным влиянием на развитие общественной и экономической сфер регионов.

В конкурсе представлено одиннадцать номинаций:

• Лучший инвестиционный проект в области инноваций
• Лучший инвестиционный проект в сфере туризма
• Лучший инвестиционный проект в сельском хозяйстве
• Лучший инвестиционный молодежный стартап
• Лучший проект в области здравоохранения
• Лучший проект в сфере образования
• Наиболее устойчивый инвестиционный проект
• Лучший социально-экологический инвестиционный проект
• Лучший проект в сфере инфраструктуры
• Лучший проект в сфере малого и среднего бизнеса
• Номинация за комплексное освещение инвестиционных процессов в России

В инвестиционной премии предусмотрены персональные номинации за выдающийся вклад в сферу инвестиций и финансов. Лауреатами в этой категории станут инвесторы, предприниматели, финансовые аналитики и консультанты.

На сайте подробно описан порядок подачи заявок через онлайн-форму и критерии отбора проектов. Победителей определит независимое жюри, в состав которого вошли видные государственные деятели, предприниматели и эксперты в области инвестиций, бизнеса и инноваций.
Лучшие проекты будут отмечены памятными подарками, грантами, стипендиями или инвестициями со стороны партнеров конкурса. Победители смогут получить консультационную и финансовую поддержку для дальнейшего развития проекта.

Организатором премии Кавказского инвестиционного форума является Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

«В этом году выставка получила статус ежегодного форума, поэтому мы расширили географию участников и учредили инвестиционную премию, которая призвана укрепить межрегиональные связи. Премия Кавказского инвестиционного форума является признанием достижений инвестиционных проектов и их вклада в рост экономики и создание рабочих мест в регионах России. Победители получат уникальную возможность презентовать свои проекты перед представителями бизнес-сообщества, инвесторами и экспертами, что будет способствовать дальнейшему развитию проектов и расширению деловых связей», – отметил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

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