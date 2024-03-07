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Пресс-релиз

Иранская гостиная появится на площадке Петербургского международного экономического форума

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Кирилл Зыков/РИА Новости

В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова и делегации Ирана, которую возглавил чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали.

Участники встречи обсудили различные направления кооперации двух стран, в числе которых торговое сотрудничество, совместная работа по разведке и добыче полезных ископаемых, строительству атомных электростанций (АЭС «Бушер»), созданию транспортно-логистической инфраструктуры (железнодорожная линия Решт – Астара) и газового хаба Россия – Иран – Оман – Туркменистан.

Отдельное внимание было уделено участию делегации Ирана в крупнейшем мероприятии Фонда Росконгресс – Петербургском международном экономическом форуме, который состоится с 5 по 8 июня. Так, обсуждался проект Иранской гостиной на площадке ПМЭФ – пространства, которое станет не только местом встречи российского и иранского бизнеса и власти, но и продемонстрирует богатейшую историю и культуру Ирана. Кроме того, среди возможных форматов рассматривается участие бизнес-делегации Ирана в Дне международной кооперации 5 июня, проведение бизнес-диалога Россия – Иран с участием официальных лиц и представителей бизнеса двух стран, а также выступления иранских спикеров в деловой программе Форума и проведение B2B-встреч.

Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков особо отметил взаимную поддержку стран в вопросах международного сотрудничества. «Отношения России и Ирана активно развиваются по широкому спектру направлений: в здравоохранении, науке, машиностроении, технологиях будущего, космической сфере, расширяются гуманитарные связи. Особо отмечается рост взаимного туристического интереса между гражданами России и Ирана. Убежден, что Иранская гостиная, которая появится на современной площадке Петербургского международного экономического форума в этом году, станет центром притяжения его гостей и участников, а многоформатное сотрудничество двух стран станет темой для продуктивного диалога на площадках деловых мероприятий, которые состоятся в России в этом году», – подчеркнул Антон Кобяков.

Помимо ПМЭФ, в календаре ключевых деловых мероприятий в России в этом году значится ряд важных событий, которые способны укрепить российско-иранские контакты во многих сферах: 14–19 мая в Казани состоится Международный экономический форум «Россия – исламский мир: KazanForum», на котором традиционно ожидается крупная иранская делегация для обсуждения всех параметров российско-иранского сотрудничества. В 2023 году на KazanForum прошла конференция Россия – Иран.

Также с 28 по 30 мая состоится Кавказский инвестиционный форум (КИФ-2024), который будет организован в этом формате впервые. КИФ является пространством для презентации инвестиционных проектов и возможностей регионов Северо-Кавказского федерального округа. В прошлом году мероприятие собрало на своей площадке порядка 3 тысяч человек, включая руководителей и представителей органов власти, отраслевых компаний, бизнесменов, экспертов, ведущих СМИ из стран СНГ и «каспийской пятерки». В 2023 году иранская делегация приняла активное участие в работе этой деловой площадки.

«Иран очень заинтересован в участии в деловых мероприятиях в России. Представители бизнес-сообщества и официальные лица нашей страны уделяют традиционное внимание российским конгрессно-выставочным площадкам. Это взаимный интерес, поэтому мы ждем делегацию из России на крупнейшем событии в Иране – «ТегеранЭкспо». Участие же в работе Петербургского международного экономического форума даст новый импульс развитию двусторонних отношений наших стран», – отметил чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали.

Стороны договорились о продолжении диалога на конгрессно-выставочном треке в рамках деловых мероприятий в России и Иране в 2024 году.

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