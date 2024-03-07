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«РН-Няганьнефтегаз» признан лучшим предприятием высокой социальной эффективности в ХМАО-Югре

Компания «РН-Няганьнефтегаз», которая входит в добывающий комплекс «Роснефти», стала победителем регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в 2023 году в номинации «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы».

Также «РН-Няганьнефтегаз» стал лауреатом 2 степени в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» регионального этапа всероссийского конкурса. При поддержке Компании в г. Нягани в 2023 году выполнен капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и городских проездов, модернизирована ледовая арена, выполнены ремонты в 16 школах и детских садах, благоустроен сквер «Нефтяных ремесел мастера». В Октябрьском районе завершено строительство современной газовой котельной в пгт. Талинка.

Работники предприятий компании и их семьи - постоянные участники благотворительных, спортивных, окружных и городских экологических акций.

В компании действуют программы по улучшению условий труда и быта на производстве, оздоровлению и отдыху персонала, по развитию физической культуры и спорта сотрудников и членов их семей, программы по улучшению жилищных условий, предоставлению образовательных займов, негосударственного пенсионного обеспечения.

«Роснефть» уделяет особое внимание созданию благоприятной социальной среды, предоставляет своим сотрудникам дополнительную социальную поддержку и вносит вклад в социальное развитие регионов присутствия.

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