Опубликована архитектура деловой программы Российского форума индустрии дизайна

Российский Форум индустрии дизайна (РФИД) состоится 18-19 апреля 2024 г. на площадке The Carlton. Ключевая тема деловой программы – дизайн нового мира.

«Улучшение экономических показателей в легкой промышленности России идет рука об руку с достижениями индустрии дизайна. Мы поддерживаем и развиваем отечественное производство, в том числе в его современном визуальном и практическом воспроизведении в каждом подотраслевом направлении легкой промышленности. Важно, чтобы Российский Форум индустрии дизайна был площадкой, где встретятся и представители сферы дизайна с производственными предприятиями, и совместно разработают для себя конкретные планы сотрудничества», — отметила директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Вера Хмырова.

Откроет деловую программу пленарное заседание «Дизайн-политика как стратегия развития государства и элемент нового мира», в ходе которого эксперты обсудят роль дизайна в обеспечении технологического суверенитета страны и укреплении ее промышленного комплекса.

«Каждый из нас пользуется в повседневной жизни дизайнерскими решениями, подбирая их под свой вкус. Но уделяя внимание отдельным проектам, важно не забывать, кто стоит за ними, какова их история. РФИД – это как раз место для единомышленников и новых имен: молодых специалистов, опытных дизайнеров, представителей креативных индустрий. Уверена, что на площадке Форума мы не только обсудим самые животрепещущие вопросы индустрии и выработаем перспективные решения, но и создадим сообщество. Ждем инициативных, деятельных и мотивированных участников», — подчеркнула заместитель директора Фонда Росконгресс по творческим и культурным инициативам, директор Российского форума индустрии дизайна Екатерина Иванова.

Главная цель Форума – обсудить глобальные и локальные проблемы, а также возможности индустрии дизайна и смежных отраслей.

«Мы активно участвуем в глобальной дизайн-политике, поддерживаем и популяризируем отечественную индустрию дизайна на территории Российской Федерации и за ее пределами. Несомненно, большое внимание уделяем защите профессиональных интересов дизайнеров и созданию условий для появления рабочих мест, предпринимательских проектов», — сказал президент Союза Дизайнеров России Виталий Ставицкий.

На протяжении двух дней эксперты отрасли обсудят, как будет трансформироваться рынок по 6 трекам: дизайн и производство, дизайн и национальный культурный код, дизайн и коммуникации, дизайн и комфортная среда, дизайн и управление, дизайн и образование.

«Индустрия дизайна была и остается динамичной, переменчивой и гибкой. Дизайн повышает стоимость любого продукта, поэтому важно отслеживать мировые тренды, чтобы адаптировать свой бренд или продукт под текущие изменения. Необходимо создавать площадки для диалога между представителями этой сферы. В АКИ мы создаем проекты, направленные на развитие индустрии дизайна, и даем возможность дизайнерам, компаниям и сообществам объединяться, чтобы создавать новые креативные решения и яркие идеи», — поделилась руководитель АНО «АКИ» Гюльнара Агамова.

Организаторы Форума: Фонд Росконгресс, Агентство креативных индустрий, Союз Дизайнеров России, при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Университета им. А.Н. Косыгина. Соорганизатор молодежной программы -Университет Синергия.