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«РН-Юганскнефтегаз» открыл новый вахтовый жилой комплекс для работников Приобского месторождения

«РН-Юганскнефтегаз», крупнейший нефтедобывающий актив НК «Роснефть», ввел в эксплуатацию новый вахтовый жилой комплекс на Приобском месторождении, расположенном в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

В двух корпусах площадью 4 тыс. м2 могут одновременно проживать до 140 человек. Помещения соединены теплыми переходами. В жилом комплексе созданы возможности для поддержания хорошей физической формы – здесь расположились спортивный и тренажерный залы, также оборудована бильярдная комната. В комплексе имеется библиотека, в холлах установлены телевизоры. В любой точке здания есть возможность подключиться к сети Интернет.

Предприятие ведёт работу по оснащению вахтовых посёлков интернетом и телевидением. В ближайшее время предприятие планирует запустить собственное IP-телевидение, где будут транслироваться не только федеральные и региональные телеканалы, но и эфиры из собственной виртуальной студии.

В административной части комплекса оборудованы конференц-зал, зона отдыха, прачечный блок, склад, камера хранения вещей и другие бытовые помещения.

«РН-Юганскнефтегаз», следуя принципам социальной ответственности «Роснефти», создает на месторождениях, в том числе удаленных, комфортные и безопасные условия труда. Сотрудники предприятия могут полностью сосредоточиться на выполнении производственных задач, не отвлекаясь на решение бытовых вопросов.

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