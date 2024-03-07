Европейский бизнес приспосабливается к новым реалиям

В Москве состоялась встреча советника президента России Антона Кобякова с генеральным директором Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллингом.

«Вызовы, с которыми в настоящее время сталкиваются европейские компании, поистине беспрецедентны как в количественном, так и в качественном отношении. Можно отметить все более сложную нормативно-правовую среду, нарушение цепочек поставок, более трудоемкую и более дорогую логистику, проблемы с денежными переводами и, конечно же, непредвиденные репутационные риски. На этом фоне мы высоко ценим ключевые деловые площадки Росконгресса, которые объединяют представителей органов государственной власти, отечественного и зарубежного бизнеса, где удается обсудить меры, принимаемые для поддержки экономики. Мы понимаем, что для нас важно также обратить внимание на региональные объединения, такие, как, например, ШОС и БРИКС, и изучить их каналы коммуникации как внутри структур, так и с внешними игроками», – подчеркнул Тадзио Шиллинг.

В ходе встречи стороны отметили, что сейчас важно сохранить открытыми каналы коммуникации, ввиду того что в России по-прежнему остается много европейских компаний, особенно в секторах, менее затронутых санкциями или другими проблемами, связанными с кризисом.

Кроме того, в рамках встречи обсуждался такой важный аспект, как своевременная информированность компаний о ситуации на рынке. В качестве инструмента АЕБ предложили осуществлять подготовку аналитических исследований вместе с Фондом Росконгресс в рамках стратегического соглашения о сотрудничестве между организациями.

«Россия остается открытой для диалога и сотрудничества, но мы видим, что на российский рынок приходят новые игроки, которые заполняют пробелы, оставленные их европейскими конкурентами. Мы готовы к честной взаимовыгодной работе, если такой настрой есть у европейских бизнесменов», – подчеркнул Антон Кобяков.

Петербургский международный экономический форум состоится с 5 по 8 июня 2024 года.