Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Rambler&Co выяснил, как россияне встречают Масленицу

close
100%
Shutterstock

47% россиян традиционно пекут на Масленицу блины, ещё 30% просят прощения у близких в Прощеное воскресенье, говорится в совместном исследовании медиахолдинга Rambler&Co и Мегамаркета.

Согласно данным опроса, помимо приготовления блинов и примирения с близкими, 13% опрошенных в масленичную неделю принимают гостей, а 10% участвуют в народных гуляниях.

81% россиян предпочитают домашние блины, при этом 68% из них используют во время готовки специальную посуду. Аналитики Мегамаркета отмечают, что за две недели до начала Масленицы продажи блинных сковород выросли на 20%. Ещё 9% респондентов отметили, что планируют покупать или заказывать угощения к празднику в супермаркетах, кафе и ресторанах. Каждый десятый (10%) собирается полакомится блинами на уличных ярмарках.

Россияне любят как сладкие, так и несладкие начинки для блинов: 18% предпочитают с красной икрой, 17% — со сметаной, 16% — с мясом, 12% — с творогом, а 10% — с рыбой. Среди любимых сладких начинок 31% опрошенных выделили варенье и джемы, 24% — сгущённое молоко, 19% — мед.

В исследовании приняли участие более 26 000 респондентов — 55% мужчин и 45% женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

Картина дня
«Россия готова к ядерной войне». Путин дал интервью Киселеву
Путин рассказал о готовности России к ядерной войне
Военная операция на Украине, день 749-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 749-й день
В России за ночь уничтожили около 60 украинских беспилотников
В МИД рассказали о реакции России на вступление Швеции в НАТО
Мэр Воронежа рассказал об ущербе после атаки БПЛА
Стало известно, сколько зарабатывает Пугачева в России
Стало известно о снижении ставок по вкладам в России
Новости и материалы
Пленный солдат ВСУ рассказал об иностранцах в украинской армии
Подруга Кейт Миддлтон рассказала о самочувствии принцессы после скандала
В российском колледже прорвало трубу с кипятком
Российский посол высказался по поводу безопасности россиян на Шри-Ланке
Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины
78-летний Евгений Петросян вновь стал отцом
Россиян защитят от «раздолжнителей»
Многодетная россиянка бросила младенца в подвале после домашних родов
Вяльбе рассказала об идее организовать встречу между российскими и норвежскими лыжниками
Суд отклонил иск Зыгаря, оспаривающий его статус иноагента
Байден предложил Польше кредит на модернизацию армии
Хиллари Клинтон резко высказалась о Путине и Трампе
Российская ПВО сбила дроны над Белгородской областью
В аэропорту Пулково сняли ограничения после атаки беспилотника в Ленобласти
С экс-главы «Яндекса» Воложа сняли антироссийские санкции
Бородин об отъезде Орбакайте в США: «Как в воду глядел»
В WADA предположили, что в деле Валиевой замешан физиотерапевт или врач
Предприниматели поддержали идею создания в России государственного маркетплейса
Все новости
Макрон, Шольц и Туск на неделе проведут встречу по Украине
«Спрятаться некуда было»: жители Рязани рассказали об атаке БПЛА
Трамп набрал необходимое число делегатов для выдвижения от Республиканской партии
Некий Круглов. Кем был человек, создавший КГБ?
КГБ СССР был создан 70 лет назад по инициативе Сергея Круглова
Марина Ярдаева
Динамика уже пугает: почему россияне толстеют?
Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по химии за 9 класс
Ответьте на несколько вопросов по химии и узнайте свою оценку
Разошедшееся платье Эммы Стоун, «траурная» Марго Робби и еще 12 самых обсуждаемых нарядов «Оскара»
Михаил Минасян: государственные интересы постепенно стали второстепенными
Бывший совладелец РПФ «Вариант» об отрасли, своем увольнении и продаже акций
«Хватит на пару недель». США объявили о новом пакете помощи Украине
Советник Байдена Салливан: Киеву хватит нового пакета помощи на пару недель
234 убитых диверсанта и потерянные БМП Bradley. Последствия атак украинских ДРГ на Россию
Губернатор Гладков сообщил о гибели бойца теробороны при атаке диверсантов
«Наивность на грани с глупостью». Принцесса Кэтрин опубликовала странное фото — и всех напугала
Принцессу Кейт Миддлтон впервые засняли с мужем Уильямом после операции
Великий пост 2024 года: календарь питания и постные рецепты на каждый день
Календарь питания в Великий пост по дням на 2024 год: что можно есть, а чего нельзя
«Станет обыденной практикой». В Литве впервые задержали машину с российскими номерами
В Литве впервые конфисковали автомобиль с российскими номерами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами