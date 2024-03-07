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Школьники «Движения первых» посетили научный институт «Роснефти» в Ижевске

Ижевский научный институт «Роснефти» организовал профориентационное мероприятие для школьников из «Движения первых». В рамках масштабного образовательного проекта «В гостях у ученого» ученики 25 лицея и 58 школы Ижевска побывали на научно-образовательной лекции, а также посетили лабораторию физики пласта и лабораторию грунтов и строительных материалов.

Традиционно на вводной лекции школьники узнали, какое многообразие специальностей объединяет профессия нефтяника. Ребятам рассказали о профессиях геологов, химиков, инженеров, гидрологов и программистов.

Специалисты научного центра продемонстрировали школьникам научные кладовые нефтедобычи. В лаборатории физики пласта, куда поступают нефтенасыщенные образцы керна для исследований, школьники увидели на какой глубине залегает нефть и как она выглядит под ультрафиолетовым излучением.

В лаборатории грунтов и строительных материалов гостям показали оборудование, которое применяется для определения физико-механических характеристик грунтов. Эта информация необходима при оценке перспектив строительства зданий и сооружений. Здесь же на специальной установке школьникам продемонстрировали испытания на прочность опытных образцов кирпича.

Экскурсия на производственные объекты помогает школьникам сориентироваться в профессиональном многообразии и определить свои будущие ориентиры. Посещая корпоративные научные институты, ребята знакомятся с актуальными задачами ученых «Роснефти».

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