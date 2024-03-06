В Москве обсудили продвижение потенциала Республики Калмыкии для развития региона

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова и главы Республики Калмыкии Бату Хасикова, посвященная реализации ряда ключевых проектов и программ, призванных создать долгосрочную основу структурного развития экономики Республики Калмыкии и Прикаспийского региона.

Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков отметил необходимость развития экологических и культурных инициатив Калмыкии, которые являются катализатором для развития внутреннего российского туризма и экологического туризма в регионе. «В перспективе создание экологических маршрутов края и знаковых культурно-этнических точек притяжения туристов и предпринимателей привлечет инвестиции для воплощения амбициозных замыслов руководства региона, в том числе послужит важной составляющей укрепления отношений с нашими международными партнерами», – отметил он.

Участники встречи обсудили исполнение научно-исследовательской программы сохранения и восстановления популяции дрофы на территории Республики Калмыкии. Проект ведется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и в рамках выполнения комплексного плана Правительства Российской Федерации по созданию центров реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных и дрофиных с участием экспертов и фондов стран Персидского залива и при поддержке Фонда Росконгресс. Важной целью реализации программы является восстановление экологического баланса территории и возобновление традиций соколиной охоты в России.

Вопросы восстановления популяций редких птиц регулярно обсуждают эксперты – делегаты Международного форума «День сокола», который проходит в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. В 2023 году на полях Форума была подписана рамочная декларация по сохранению популяции кречета, инициатором которой выступила Россия. В настоящий момент документ поддержали Китай, Киргизия, Казахстан, Монголия, ОАЭ и Королевство Бахрейн.

«Мы будем рады продемонстрировать уникальность нашего края и представить ключевые инициативы по развитию всего региона в рамках крупнейших международных экономических и бизнес-форумов России, которые организует Фонд Росконгресс. Участие республики в подобных событиях – возможность познакомить людей с потенциалом края, его духом, традициями и богатым культурным наследием», – рассказал Бату Хасиков.

Также на встрече шла речь о развитии механизмов продвижения традиционных ценностей и межконфессиональных диалоговых инициатив российского буддизма в рамках предстоящего Международного форума «Россия – исламский мир: KazanForum» и на полях ключевых мероприятий Фонда Росконгресс – Петербургского международного экономического форума и Восточного экономического форума.

Кроме того, спикеры обсудили информационную поддержку культурно-этнических событий республики, таких как фестиваль тюльпанов и экономический форум в Элисте, на площадках Фонда и создание направления культурного форума «Душа России. Юг». Фестиваль коренных народов России - «Душа России. Север» - ранее представили на VIII Восточном экономическом форуме в рамках выставки «Улица Дальнего Востока», гости которой познакомились с бытом, творчеством и образом жизни коренных народов Севера.

Еще один вопрос встречи касался поддержки развития и популяризации кикбоксинга в России. Стороны договорились о проведении соревнований на постоянной основе в рамках спортивного трека Петербургского международного экономического форума под эгидой Федерации кикбоксинга России, наблюдательный совет которой возглавляет Бату Хасиков. Впервые турнир по этому виду спорта с успехом прошел на полях ПМЭФ-2023.