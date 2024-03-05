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Экономический эффект «Славнефть-Красноярскнефтегаза» от внедрения инноваций в 2023 году превысил 570 млн рублей

«Славнефть-Красноярскнефтегаз» в 2023 году получил экономический эффект в размере более 570 миллионов рублей благодаря реализации программы повышения производственной эффективности.

Повышение эффективности производственных объектов – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть ‑ 2030». Компания ведет систематическую работу по созданию собственных технологий, которые по многим своим параметрам превосходят зарубежные аналоги.

В 2023 году специалисты «Славнефть-Красноярскнефтегаза» внедрили более сорока рационализаторских решений. Один из самых эффективных проектов позволил увеличить продуктивность добывающих скважин Куюмбинского месторождения за счет использования усовершенствованного кислотного раствора при обработке призабойной зоны пласта. Экономический эффект от новой разработки в 2023 году составил более 165 миллионов рублей.

На предприятии также реализован ряд масштабных проектов по бурению на регулируемом давлении в условиях водопроявления, модернизации насосных агрегатов, сокращению потребления энергоресурсов, использованию новых методов исследования скважин.

За шесть лет участия в программе повышения производственной эффективности специалисты «Славнефть-Красноярскнефтегаза» предложили 140 идей, из которых 65 внедрены в производство. Совокупный экономический эффект от внедренных решений превысил 14 миллиардов рублей.

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