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Пресс-релиз

Стартовал международный конкурс #ВСЕДИЗАЙН

Прием заявок продлится до 11 апреля включительно. Сразу после, полученные работы рассмотрит конкурсная комиссия, она же определит победителей. Лучшие работы будут представлены на молодежном дне Российского форума индустрии дизайна (РФИД) 19 апреля.

Международный конкурс #ВСЕДИЗАЙН организован факультетом Дизайна и рекламы университета Синергия – соорганизатор молодежной программы Форума, в партнерстве с РФИД и проектным офисом по международному молодежному сотрудничеству «Россия - БРИКС».

«Креативные индустрии – новый динамичный сектор экономики, движущей силой которого должна стать прежде всего молодежь. Это поднимает важнейший вопрос подготовки кадров, обучения актуальным специальностям. Не секрет, что большая часть выпускников профессиональных образовательных учреждений не идут в профессию. Необходимо возвращать престиж рабочих специальностей, на которых базируется весь реальный сектор экономики. Креативные индустрии – лучший пример, который позволяет молодым людям видеть перспективы в работе по профессии, ценить важность получаемого образования и навыков», – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс по творческим и культурным инициативам, директор Российского форума индустрии дизайна Екатерина Иванова.

Награды будут присуждаться в пяти номинациях: «Промышленный дизайн»; «Графический дизайн»; «Дизайн одежды»; «Дизайн среды»; «Графический плакат».

«Центральная тема конкурса – «Локальный мир – глобальный дизайн». Сверхзадача конкурса – показать, как локальные традиции по всему миру влияют на мировые тренды. В этом контексте нам особенно важен мировой охват конкурса, с чем нам помогают наши партнеры из проектного офиса БРИКС», – рассказала декан факультета Дизайна и рекламы университета Синергия, организатор конкурса Татьяна Ашутова.

Подать заявку может любой желающий через сайт конкурса. В конкурсе могут принять участие студенты и выпускники ВУЗов по творческим направлениям в возрасте от 18 до 35 лет, как в команде, так и выступая индивидуально.

Организаторы Российского форума индустрии дизайна: Фонд Росконгресс, Агентство креативных индустрий, Союз дизайнеров России, при поддержке Министерства промышленности Российской Федерации.

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