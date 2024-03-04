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Открыта регистрация представителей СМИ на Петербургский международный экономический форум - 2024

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Росконгресс

С 01 марта по 01 мая 2024 года открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации на все дни проведения Петербургского международного экономического форума.

Петербургский международный экономический форум состоится 5–8 июня в Санкт-Петербурге. Организатор мероприятия – Фонд Росконгресс.

Заявку на участие могут подать российские и иностранные представители СМИ и блогосферы в соответствии с правилами аккредитации на мероприятия, размещенными на официальном сайте форума forumspb.com в разделе «СМИ».

Форум будет проведен с соблюдением всех необходимых мер безопасности и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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